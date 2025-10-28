ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Откриха две наркооранжерии във Варна

2004
Оранжерия за марихуана. Снимка Архив

Полицията е разкрила две наркооранжерии на различни локации, съобщиха МВР - Варна. 

В хода на полицейските действия са извършени претърсвания на два адреса в областния град. И на двете места криминалистите намерили и иззели растения от рода на конопа в различни стадии на растеж и голямо количество суха маса марихуана.

Установено е, че растенията са отглеждани в три помещения, оборудвани с високотехнологични напоителни и климатични системи. Те били обзаведени с модерно оборудване за отглеждането на растителността - лампи с подходяща температура, вентилация, филтри, уреди за контрол на температурата и влажността и други.

Открити са и отделни помещения, пригодени за изсушаване и изчистване на готовата продукция. При проведените процесуални действия са намерени и иззети три електронни везни и известен брой таблетки екстази.

Оранжерия за марихуана. Снимка Архив

