Орбан търси скептичен към Украйна съюз със Словаки...

Актьорът Росен Белов завел младия Георги на гей партито у д-р Хасърджиев

Ана Михова

Анастасиос Михаилидис Снимка: Юлиян Савчев

Моделът Анастасиос: Не съм гей, Станимир е зависим към метаамфетамин, гей партитата в жилището бяха редовни

Актьорът Росен Белов е завел 20-годишния Георги в дома на Станимир Хасърджиев, където е имало поредната редовна гей оргия. Това разкри гръцкият модел Анастасиос Михаилидис преди съдебното заседание. 

Днес Софийският градски съд трябва да реши дали да остави в ареста д-р Станимир Хасърджиев и бившия служител на френския легион Симеон Дряновски, а Росен Белов и Анастасиос Михаилидис под домашен арест. 

Гръцкият модел, който се оказа, че в момента работел като частна охрана, живял 4 месеца в дома на д-р Хасърджиев. Самият той обаче твърди, че не бил гей, а хетеросексуален във връзка, която в момента се била влошила заради тези изпълнения. 

Анастасиос не е присъствал на дрогирането и насилието над 20-годишния Георги. Той самият се възмутил от ставащото в жилището и половин час след началото на купона си тръгнал. Случката се е разиграла през септември, а задържането стана преди седмица. От думите на Анастасиос се разбра, че през октомври той пак е бил в дома на д-р Хасърджиев, където се празнувало рожден ден. Бил задържан, когато на сутринта отишъл да занесе храна на известния защитник на пациентските права в ареста. 

Гръцкият модел обясни, че е известно, че д-р Хасърджиев е зависим към метаамфетамин. Според него случилото се обаче било отмъщение спрямо защитника на пациентските права. 

От думите му се разбра, че актьорът Росен Белов и младият Георги се запознали чрез приложение за общуване между гейове. Самият Анастасиос не влизал в това приложение, тъй като е хетеросексуален. 

Анастасиос Михаилидис
