Патриарх Даниил: Когато търсим своята правда и искаме да я наложим, в нас живее себелюбието

Когато търсим своята правда и искаме да я наложим - това показва, че в нас все още живее себелюбието, каза българският патриарх Даниил. Той възглави св. литургия в столичния храм „Св. вмчца Параскева" в деня, в който се почита св. вмчца Параскева Иконийска.

„На днешния ден празнуваме паметта на св. вмчца Параскева Иконийска, пострадала на днешния ден в Икония през 303 г. вследствие на гоненията при император Диоклетиан. От нейното житие знаем, че от рано е била възпитана от своите родители във вярата в Господ Иисус Христос. Родителите й се споминали, когато тя била още в ранна възраст. От техните наставления и това, което възприела от тях – да бъде скромна, да проявява нищелюбие, св. Параскева проповядвала вярата си в Господ Иисус Христос. По времето на император Диоклетиан тя била изправена на съд да даде отговор за вярата си. След като не пожелала да го направи, била измъчвана и бита", разказа патриарх Даниил, цитиран от БТА.

„Интересното, което се споменава в житието й е, че след първия ден на мъчения, св. Параскева била хвърлена в тъмница. Там се явил ангел, който й показал Кръста Господен, трънения венец, с който Господ бил наложен преди страданието си и болтовете, с които бил прикован към кръста. Ангелът й казал: Виж, това донесох за твоя утеха и твое спасение", добави той. По думите на патриарх Даниил при видението св. Параскева почувствала небесна, изцелителна помощ. Раните й заздравели, тялото й не било пострадало от мъченията, на които било подложено предния ден. "В такива мигове, когато и ние изнемощяваме, по някой път се случва да ругаем. По някой път сме несправедливо обвинявани, както и св. Параскева била несправедливо мъчена. Когато търпим несправедливости, ние винаги изтъкваме нашата правда и задаваме въпроса: „Защо това на мен се случва? Как може така да постъпват спрямо мен? Не виждат ли моята правота, не виждат ли, че съм невинен?", поясни патриарх Даниил. Според него „все още не сме осъзнали дълбочината на нашето признание".

„Ние трябва да претърпяваме благодушно и да се молим за онези, които причиняват този невинен гняв, за да може сърцето ни да се очисти от всяко себелюбие, всяко превъзнасяне, всяко мнимо разбиране за самите нас, за достойнството ни и за разбирането ни като човеци", каза още патриарх Даниил.

По думите му при трудности, които са несправедливи и ни карат да търпим човешката омраза, трябва да си спомним през какво е преминал Иисус Христос, какво е изтърпяла св. Параскева и как се е изцелила. "Когато страдате без вина, Господ не иска вашето страдание, Господ иска очистването на вашето сърце", отбеляза българският патриарх и Софийски митрополит Даниил.

"Нека преодоляваме злобата, която се излива върху нас и нека очистваме сърцата си", призова миряните той.