Парламентът отхвърли всички проекти за по-високи заплати на младите лекари

Парламентът отхвърли и трите проекта за промени на закона за лечебните заведения, с които се целеше увеличаване на заплатите на специализантите по медицина и специалистите по здравни грижи, които протестираха няколко месеца. Управляващите увериха, че увеличение има, но то ще мине през бюджета на НЗОК за догодина.

Депутатите се събраха днес на извънредно заседание по искане на опозицията с една точка - второ четене на заплатите на младите лекари, медицински сестри и здравни работници. Законопроектите първоначално бяха четири, но този на "Величие" отпадна още на първо четене. Така до днес остана обединен законопроект на коалицията ГЕРБ, БСП и ИТН, на ПП-ДБ и на "Възраждане", като обаче и трите бяха отхвърлени на второ четене в здравната комисия. Заседанието приключи за около два часа и половина и от него стана ясно, че ПП-ДБ и "Възраждане" държат на своите проекти, но не и какво ще предложат управляващите и ДПС.

По-рано днес на Съвета за съвместно управление е било решено управляващите да предложат повече пари на лекарите с бюджета за догодина. Те обаче не казаха какво предлагат - заплати по формула, твърдо увеличение, от къде точно ще дойдат средствата. Така днес заседанието премина в доста неконкретни изказвания и нападки между власт и опозиция. Докладът изчете шефът на здравната комисия проф. Костадин Ангелов от ГЕРБ. Снимка: Георги Кюрпанов-Генк

Специалистите по здравни грижи (сестри, акушерки и рехабилитатори) пък се борят за стартовите им заплати в болниците да станат 150% от средната брутна заплата за страната. За първото тримесечие на 2025 г. тя е 2443 лева, т.е. формулата дава 3665 лв. стартова заплата бруто. Това залегна в проектите на ПП-ДБ и "Възраждане".

За сестрите ПП-ДБ предлагат старт със 125% от средната заплата, а "Възраждане" - 140%. Щедрите идеи на "Величие" за 6000 лв. за специализантите и 4000 за сестрите пък бяха отхвърлени.

Медиците не са съгласни заплащането им да бъде обвързано с колективния трудов договор, каквото бе предложението на ГЕРБ, БСП и ИТН. Проблемът е, че на места изобщо няма сключен КТД или нивата не се спазват. Затова този вариант не им гарантира достойните възнаграждения, за които се борят.

На първо четене в пленарната зала бяха приети законопроектите на управляващите, ПП-ДБ и "Възраждане". Тогава бе оставен едноседмичният срок за внасяне на предложения между първо и второ четене, но поради депутатската лятна ваканция темата бе отложена за септември, макар тогава да не ѝ дойде ред.

"Чрез бюджетните закони ще бъдат въведени нивата на възнаграждение по категории персонал, като ще има няколко категории, които работят в лечебните заведения - лекар без специалност, магистър фармацевт, медицинска сестра и т.н. Всички останали производни категории ще бъдат предмет на колективно трудово договаряне в лечебните заведения. Имаме политическо решение, че няма да има заплата на начинаещ лекар, лекар без специалност, което да бъде по-ниско от визираните стойности на средната брутна работна заплата, умножена със съответния процент", посочи по време на дебата днес шефът на здравната комисия Костадин Ангелов от ГЕРБ.

Маргарита Махаева от "Възраждане" изтъкна, че Министерството на финансите не е имало представител на заседанията на комисиите и не е изпратило анализ на предложенията на партиите. Йордан Цонев от "ДПС - Ново начало" Снимка: Георги Кюрпанов-Генк

Йордан Цонев от "ДПС - Ново начало" посочи, че действително е нужно вдигането на заплатите в здравния сектор.

"Когато предлагаш увеличение на заплатите през печалбата на търговските дружества - лечебни заведения, трябва да сме наясно, че такава почти няма. Когато предлагаш увеличение на заплатите през касата, трябва да си наясно с действията на закона. Когато предлагаш увеличение на заплатите през Министерството на здравеопазването, трябва да си наясно, че това става държавна помощ", каза Цонев. Според него трите проекта не предлагат работещо решение. Хасан Адемов от АПС Снимка: Георги Кюрпанов-Генк

Бившият социален министър Хасан Адемов, сега депутат от АПС, попита защо на първо четене са минали и трите проекта, щом сега вече не срещат одобрение. Асен Василев беше от най-активните участници в дебата за лекарските заплати. Снимка: Георги Кюрпанов-Генк

Бившият финансов министър от "Промяната" Асен Василев пък изчисли, че увеличението на заплатите по техния проект, който удовлетворява исканията на протестиращите, ще струва 240 млн. лв.

За спешно приемане на промените в Закона за лечебните заведения настояваха от "Продължаваме промяната". В петък те внесоха искането си в деловодството на НС, като получиха подкрепа от останалите партии в опозицията.

Още от пролетта младите лекари протестират с искане стартовата заплата на специализантите да бъде 150% от средната работна за страната. Другото им искане е нощният труд и допълнителната квалификация да бъдат по-добре заплатени, както и да има прозрачност при зачисляването на специализациите. Средно в момента младите лекари вземат около 1600 лв. В началото на юли те бяха поканени да се включат в дискусия в парламента, организирана от здравната комисия. Тогава управляващите обещаха, че ще внесат общ законопроект, съставен от всички парламентарни групи, за промени в Закона за лечебните заведения. А по време на срещата шефът на ПГ на ИТН Тошко Йорданов прати младите специализанти на село в Сицилия, щом не са доволни, и заяви, че тук ще вкарат чужди лекари, които щели да работят за 500 долара.