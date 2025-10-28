Мним търговец измами двама в Шумен, взе им по 600 лв. и избяга

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Две измами, извършени по идентичен начин, са регистрирани в полицейското управление в Каолиново. Това съобщиха от МВР - Шумен.

В двата случая жители в община Каолиново попаднали на обяви за продажби на товарни електрически триколки в социалните мрежи за 1200 лева. Заради атрактивната цена, последвала кореспонденция и разговор по телефон с „продавача", който поискал авансов превод от 600 лева, които да се преведат чрез система за платежни услуги. Останалата сума купувачът трябвало да плати при получаване на стоката по куриер с наложен платеж.

След извършения първоначален превод от 600 лева, „търговецът" спрял да си вдига телефона.

По двата случая са образувани проверки в полицейското управление в Каолиново.