Общинският съвет в Бургас прие да се разкрие на филиал на Минно-геоложкия университет

Общинският съвет в Бургас прие да се разкрие филиал на разкриването на филиал на Минно-геоложкия университет "Св. Иван Рилски" - София в морския град. Гласуването мина единодушно с 47 гласа "за", а резултатът беше посрещнат с аплодисменти.

"С откриването на филиал на Минно-геоложкия университет не само даваме възможност на бургаски деца, но и на млади хора от цялата страна да учат в Бургас по специалности, които досега не са съществували в града ни. Ще заложим на търсени специалности като геодезисти, подземно и надземно строителство, "газова, горивна и пречиствателна техника и технологии" и други. Резултатите от усилията ни за разкриване на нови факултети и филиали ще бъдат все по-видими с всяка изминала година! И се радвам, че общинските съветници разбират това и подкрепят всяко мое предложение, свързано с висшето образование. И то независимо от политическите им различия. Благодаря им!", написа по този повод кметът на града Димитър Николов.

Там ще може да се учи за бакалаври в професионално направление "Проучване, добив и преработка на полезни изкопаеми" по специалностите: "Газова, горивна и пречиствателна техника и технологии" и "Сондиране, добив и транспорт на нефт и газ". За нуждите на филиала общината предвижда предоставяне на необходимата материално-техническа база в студентския кампус, включваща лекционни зали, кабинети за преподаватели и администрация.

"Тази учебна година в Бургас са записани 650 студенти повече в сравнение с миналата. Повечето от тях са от други населени места. Повишен е интересът и на университетски преподаватели към Бургас", пише още той. Допълва, че има ежедневни запитвания за общежития, затова усилено се строят две нови сгради за общежития и за преподаватели, както и малки апартаменти за семейни студенти.

През последните години Бургас бележи ръст на интереса на студенти. За тази академична година записаните студенти са с към 10% повече спрямо миналата по данни на "24 часа". В доклада на кмета за разкриването на новия филиал пише, че по официални данни, публикувани през 2021 г., броят на студентите в университетите спрямо населението в област Бургас е двойно по-нисък спрямо средния за страната (15

студенти на 1000 души население), което показва наличен потенциал на кандидат-студенти. "Това създава благоприятни предпоставки за включване на по-голям брой завършили средно образование в системата на висше образование, така че те да

получат по-висока квалификация и да се реализират успешно на пазара на труда", гласи докладът на кмета. Освен това Бургас е с добри демографски показатели, има и механичен прираст на населението, растат чуждестранните инвестиции.

Университетът е в напреднали преговори с голяма верига бензиностанции за изграждане на Симулационен център за дълбоки сондажи, който да бъде ситуиран в бъдещия филиал в Бургас. Центърът ще обучава инженери, способни да решават

широк спектър от задачи - от сондажи за вода до добив на нефт и газ.