Втора присъда за асеновградска адвокатка, този път карала на кокаин

По друго дело в дома й са открити опиати за над 25 хил. лв.

Асеновградската адвокатка Николета Руйкова получи присъда от 14 месеца условно и 2 години без книжка за шофиране под въздействието на наркотици. Това е второ дело за дрога срещу, другото мина през Окръжния съд в Пловдив и е за открити в дома й наркотици.

На 24 декември 2022 г. в Асеновград полицаи я спрели за проверка с лекия й автомобил „Ягуар Х Тайп". Направеният тест за наркотици отчел наличие на кокаин. Жената била задържана за 24 часа, а по-късно с прокурорска заповед за още две денонощия. В ареста престояла един месец, след което съдът я пуснал под домашен арест, за да се грижи за детето си, тъй като съпругът й е в затвора. Той изтърпява наказание за отглеждане на марихуана.

Първото задържане на Руйкова е от януари 2022 г. При акция на „Криминална полиция" в дома й в Асеновград на първия етаж на жилищната сграда в шкаф за обувки били открити близо 100 грама кокаин и малко количество марихуана. Наркотик е намерен и в отвор до входната врата на стълбищната площадка, увит в хартия и тиксо. Общото количество кокаин е било оценено на 25 600 лева.

Двете присъди са обединени от асеновградските магистрати и общото наказание, което Руйкова трябва да изтърпи, е 2 години условно с изпитателен срок от 48 месеца, 2 години без книжка и глоба от 8000 лв.

Решението подлежи на обжалване пред Окръжния съд в Пловдив.