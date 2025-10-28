Минималната заплата може да е под 1213 лв., загатна Борислав Гуцанов

Не е сигурно дали минималната работна заплата ще достигне 1213 лв. (620 евро) от 1 януари догодина. Това стана ясно от изявление на социалния министър Борислав Гуцанов в НСА.

"Законът е такъв, че МРЗ в момента е 1213 лв. Вчера това мина на обсъждане през Съвета за тристранно сътрудничество, подписано е от мен. Вече оттук нататък трябва да се види в бюджета кое е възможно и какви ще бъдат параметрите по този въпрос", обясни министър Гуцанов.

"Всяко едно предложение трябва да мине през Съвета за съвместно управление, това е стандартна практика. Смятам, че ще стигнем до тези виждания: швейцарското правило, минималната работна заплата, най-уязвимите слоеве в страната да не пострадат. За 9 месеца не сме позволили по никакъв начин да има пострадали хора в социалната част и намерихме средства за всичко. В нашата област всичко върви нормално", каза още социалният министър.

Дотук всички останали предложения били около тази сума (1213 лв.), но пълна яснота щяло да има, когато бъде внесен бюджета. Очаква се това да бъде до края на седмицата.

"До този момент няма напрежение дори за минималната работна заплата. Всеки ден има разговори за бюджет, няма ден през последните седмици, в който да не говорим за него. В толкова сложна обстановка няма напрежение, защото нещата трябва да бъдат изпипани по възможно най-добрия начин", категоричен бе Гуцанов. От няколко дни синдикатите предупреждават, че правителството иска да промени формулата за минималната заплата.

В момента формулата е разписана в Кодекса на труда и тя се определя като 50% от средната брутна за период от 12 месеца, който включва последните две тримесечия на предходната година и първите две на текущата. Точният размер на минималната заплата се определя до 1 септември на текущата година.