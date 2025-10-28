Общината: В "Люлин" хвърлят отпадъци около кофите, за да създадат изкуствена картина на криза

Столична община призовава за бдителност в „Люлин" срещу недобросъвестни практики. "Въпреки че сметоизвозването в „Люлин" вече се изпълнява предимно по график и контейнерите се почистват редовно, екипите на Столичното предприятие за третиране на отпадъци и Столичния инспекторат продължават да констатират инциденти с недобросъвестно изхвърляне на отпадъци, които целят да създадат изкуствена картина на криза", пише в ежедневния бюлетин на общината за кризисната ситуация със сметоизвозването в районите "Люлин" и "Красно село".

От общината обясняват, че в 8-ми микрорайон на „Люлин" са били установени случаи, при които "отпадъци се изхвърлят нарочно извън празни или полупразни контейнери".

"Колегите констатираха, че при два контейнера, единият стои празен, другият е пълен на 2/3, а отвън има колкото за цял контейнер. Това се случва само в 8-ми микрорайон и е установено", заявява шефът на Столичния инспекторат Николай Неделков.

Тези действия, които създават изкуствени замърсявания, натоварват допълнително общинския ресурс и са неприемливи. Няма да допуснем постигнатият напредък да бъде подкопаван, посочват от общината.

Затова Столичният инспекторат засилва наблюдението и контрола в зоните, където са установени тези практики. А от общината призовават жителите на „Люлин" и доброволците да бъдат нащрек и да сигнализират незабавно при забелязване на лица, които изхвърлят отпадъци по недобросъвестен начин до или извън празни контейнери.

Столичната община продължава с ускорени темпове възстановяването на плановото обслужване в „Люлин" и „Красно село", като днес е мобилизиран значително засилен ресурс, който да гарантира изчистването на всички останали критични точки. Тази сутрин само за район "Люлин" тръгнаха 8 големи сметосъбиращи камиона и 5 малки камиона за обслужване на вътрешнокварталните и труднодостъпните зони. Тази мащабна мобилизация цели да компенсира напълно забавянията от последните дни и да стабилизира работата по график, уточняват от общината.

Товарачът с щипка работи по събирането и извозването на едрогабаритни отпадъци, което е ключово за освобождаването на контейнерните площадки. Днес екипите са насочени към финално почистване на битовите отпадъци от временната площадка на ул. „Житница". Очакванията са до края на деня зоната да бъде изцяло изчистена и готова за възстановяване на нормалното ѝ предназначение, казват още от общината.