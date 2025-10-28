Атанас Зафиров: Намерили сме пресечни точки с партньорите за бюджета

Коалиционният съвет решава утре откога Наталия Киселова няма да бъде начело на НС
Достатъчно много разговори са проведени по бюджета, ясни са позициите на всички участници в Съвета за съвместно управление. Намерили сме пресечните точки и всички индикативни срокове ще бъдат спазени и изпълнени.
Това заяви вицепремиерът и лидер на БСП Атанас Зафиров в НСА. Той взе участие в дискусия на тема "Детство без насилие", организирана от депутата от левицата Габриел Вълков.
"Нека имаме завършен документ и тогава ще го представим в цялата му прелест", отговори Зафиров на въпрос дали от догодина ще бъдат вдигнати осигуровките.
Вицепремиерът коментира и ротацията на председателския пост в парламента. На днешното заседание на ССУ е било взето решението ротация да има и тя да бъде записана със специален анекс към споразумението за съвместно управление.
Анексът ще бъде подписан утре, като тогава ще бъде уточнен и срокът на ротацията и откога ще влезе в сила. Това ще бъде решено от коалиционния съвет, обясни още вицепремиерът.