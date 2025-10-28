Атанас Зафиров: Намерили сме пресечни точки с партньорите за бюджета

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Коалиционният съвет решава утре откога Наталия Киселова няма да бъде начело на НС

Достатъчно много разговори са проведени по бюджета, ясни са позициите на всички участници в Съвета за съвместно управление. Намерили сме пресечните точки и всички индикативни срокове ще бъдат спазени и изпълнени.

Това заяви вицепремиерът и лидер на БСП Атанас Зафиров в НСА. Той взе участие в дискусия на тема "Детство без насилие", организирана от депутата от левицата Габриел Вълков.

"Нека имаме завършен документ и тогава ще го представим в цялата му прелест", отговори Зафиров на въпрос дали от догодина ще бъдат вдигнати осигуровките.

Вицепремиерът коментира и ротацията на председателския пост в парламента. На днешното заседание на ССУ е било взето решението ротация да има и тя да бъде записана със специален анекс към споразумението за съвместно управление.

Анексът ще бъде подписан утре, като тогава ще бъде уточнен и срокът на ротацията и откога ще влезе в сила. Това ще бъде решено от коалиционния съвет, обясни още вицепремиерът.