Софийската районна прокуратура обвини и задържа жена за кражба на пари

Софийската районна прокуратура обвини и задържа 29-годишна жена за кражба на пари, съобщават от държавното обвинение.

Събраните до момента доказателства сочат, че на 21.10.2025 г. в 13,15 ч. в магазин на бул. „Черни връх" в София обвиняемата Г.С. е отнела от друга жена дамски портфейл със сумата от 7500 лв.

По случая е образувано досъдебно производство за престъпление по чл.194, ал.1 от НК, за което се предвижда наказание „лишаване от свобода" до 8 години.

С постановление на наблюдаващ прокурор обвиняемата е задържана за срок до 72 часа. Г.С. е осъждана.

Прокурор е внесъл искане в Софийски районен съд за определяне на мярка за неотклонение „задържане под стража". Състав на съда се е съгласил с искането и е наложил на Г.С. „задържане под стража".

Мярката за неотклонение подлежи на обжалване пред Софийски градски съд.