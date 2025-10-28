Нов началник временно поема Районното управление в Стамболийски (Снимки)

Гл. инспектор Тодор Парушев поема поста с отговорност и мотивация, ще изисква професионализъм и отдаденост

Със заповед на министъра на вътрешните работи гл. инспектор Тодор Парушев временно оглавява Районното управление в Стамболийски. Зам.-директорът на пловдивската полиция комисар Пламен Иванов го представи пред състава и подчерта, че наред с гласуваното доверие, ръководството на дирекцията има високи очаквания към новия началник за повишаване на резултатите в цялостната дейност на полицейското подразделение, съобщиха от полицията.

В своето обръщение гл. инспектор Парушев беше категоричен, че застава на поста с цялата си отговорност и мотивация, а от колегите си ще изисква професионално отношение, отдаденост и качествено изпълнение на поставените задачи, работа в екип и уважение.

Тодор Парушев е роден през 1974 година. Притежава висше юридическо образование, а в системата на МВР започва работа през 1995 г. Оттогава до 2009 г. той е бил полицай в РПУ – Родопи към пловдивската полиция, което след структурни промени е преименувано на РУ - Стамболийски. За около година и половина служи в сектор "Охранителна полиция" в бургаското Пето районно и отново се връща в редиците на пловдивската дирекция, като през 2011 г. става младши разследващ полицай към отдел "Досъдебно производство". През 2012-а започва работа в Зонално жандармерийско управление под тепетата. Там първоначално ръководи група "Специални операции", а след това е бил начело на сектор "Специални тактически действия".