Уволненият шеф на митницата в Пловдив Мирослав Беляшки - на свобода срещу 8000 лв.

Обвинен е за осуетена проверка на ТИР с цигари на ГКПП "Капитан Андреево"

Бившият шеф на митницата в Пловдив Мирослав Беляшки вече е на свобода срещу парична гаранция от 8000 лв. Определението за това е на Апелативния съд в София и окончателно, съобщи БТА.

Беляшки беше задържан зрелищно на 30 април т. г. на работното ум място в Пловдив и откаран в ареста в София. Бяха му повдигнати обвинения за длъжностно престъпление - осуетил проверка на ТИР с Цигари на ГКПП "Капитан Андреево", без да има право на това. Той изкара 2 месеца и половина зад решетките и през юли беше пуснат под домашен арест.

В последните дни е подал молба за промяна на мярката му за неотклонение в по-лека, отхвърлена от Софийския градски съд, но уважена от въззивната инстанция.

Беляшки беше назначен за шеф на пловдивската митница от Петя Банкова, която впоследствие беше арестувана. Преди да заеме този пост, той беше шеф на протокола в община Пловдив при управлението на кмета Здравко Димитров.