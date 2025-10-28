ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Лавров: Обещаваме да не нападаме НАТО и ЕС

Времето София 14° / 14°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа

НА ЖИВО: Извънредно заседание на 51-ото Народно събрание

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/21598213 www.24chasa.bg

Пътната полиция в Стара Загора с нов началник от днес

Ваньо Стоилов

[email protected]

1388
Главен инспектор Димо Вълков вече оглавява Пътната полиция в Стара Загора. Снимка: МВР

Със Заповед на министъра на вътрешните работи главен инспектор Димо Вълков е назначен за началник сектор „Пътна полиция" при ОДМВР - Стара Загора, съобщават от пресцентъра на дирекцията. 

Главен инспектор Вълков работи в системата на МВР от 1993 година, като в периода от 2003г. до 2022 г. е работил по направление „Пътен контрол". От 2019 година до момента е бил на ръководна длъжност в системата на ОДМВР - Стара Загора. Той е награждаван многократно за постигнати високи професионални резултати. Завършил е ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий" във Велико Търново, магистър специалност „Финанси".

Досегашният началник на сектор „Пътна полиция" Димитър Димитров е преназначен на друга ръководна длъжност в системата на ОДМВР - Стара Загора, допълват от пресцентъра.

Главен инспектор Димо Вълков вече оглавява Пътната полиция в Стара Загора. Снимка: МВР

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Регионални

Последно от

Български Фермер

Последно от

България днес

Водещи новини

НА ЖИВО

Извънредно заседание на 51-ото Народно събрание