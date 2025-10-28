ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Лавров: Обещаваме да не нападаме НАТО и ЕС

Започна саниране на блок със 144 жилища, един от най-големите в Горна Оряховица

Дима Максимова

Обновяват блок с 8 входа и 144 жилища в Горна Оряховица Снимка: Община Горна Оряховица

В Горна Оряховица бе даден официален старт на дейностите по енергийно обновяване на многофамилната жилищна сграда на ул. „П. Р. Славейков", известна като Китайската стена. Блокът включва осем входа с общо 144 жилища и е един от най-големите в града, уточниха от кметския екип.

Инвестицията се реализира по договор, финансиран от Европейския съюз чрез Механизма за възстановяване и устойчивост и е на обща стойност 3 469 945 лв., от които 2 900 433 лв. са безвъзмездната финансова помощ, 568 712 лв. представляват допълващо национално финансиране, а 800 лв. е собственият принос на Общината. Краен получател на помощта е Сдружение на собствениците „Китайска стена".

Предстоящото устойчиво енергийно обновяване на сградата ще доведе до по-висока енергийна ефективност, по-чиста околна среда и съществено подобряване на облика на жилищния фонд в града.

Екипът за управление на инвестицията ръководи инж. Йорданка Василева. По време на кратката церемония тя благодари специално на сдружението на собствениците за подготвителните дейности, извършени от тях. Те включват енергийно и техническо обследване, изготвяне на технически паспорт и сертификат за енергийни характеристики. Ръководителят на проекта пожела успешна и ползотворна работа на изпълнителите.

Гости на церемонията бяха зам.-кметовете на Горна Оряховица инж. Анелия Христова и Даниел Божанков, общински служители, представители на сдружението на етажната собственост, на фирмите-изпълнители.

След като проектът приключи сградата ще достигне клас на енергопотребление „B" и ще постигне 66,44% спестяване на първична енергия. Обновяването ще подобри микроклимата и състоянието на жилищата, ще намали разходите за енергия и емисиите на парникови газове и ще допринесе за по-чист въздух в града. Срокът за изпълнение е до 30 юни 2026 г.

"Китайската стена" е включена и в програмата на Община Горна Оряховица за подобряване на междублоковите пространства, припомни зам.-кметът инж. Анелия Христова. Всеки момент ще бъде издадено разрешението за строеж и догодина, след обновлението на жилищния блок ще може да започне и реконструкция на междублоковото пространство.

