Кметът на район "Изгрев": Ако Мариан Бачев си мисли, че ще ме сплаши, много се е объркал

Ако министър Мариан Бачев си мисли, че ще ме сплаши чрез нотариални покани с искане за публично извинение в срок от три дни и телефонни обаждания от адвокати, незнайно как добрали се до личния ми номер, много се е объркал. Това пише във фейсбук кметът на столичния район "Изгрев" Делян Георгиев, на чиято територия се намира "Мариан Бачев и Аркадия Фюжън Арт". На 26 октомври кметът нареди проверка на театралната работилница.

Преподавателят от школата Росен Белов, преди дни бе задържан миналата седмица с председателя на Националната пациентска организация Станимир Хасърджиев и още две лица заради държане в плен и принуда на младеж в апартамент в София.

Днес Софийският градски съд трябва да реши дали да остави в ареста д-р Станимир Хасърджиев и бившия служител на френския легион Симеон Дряновски, а Росен Белов и Анастасиос Михаилидис под домашен арест.

Ето какво още пише Георгиев в публикацията си:

Няма да се извинявам, че си върша работата и ще продължа да го правя както до момента, без значение кой се чувства обиден, огорчен, засегнат и тежко наранен от моите действия...

Проверката на дейността на театралната школа "Мариан Бачев и Аркадия Фюжън Арт", подслонена в Народно читалище "Николай Хайтов - 1936", чиито преподавател бе забъркан в публичен, мега гей скандал, ще продължи до края.

За мен няма значение, че министърът е собственик на юридическия субект, съпругата му представляващ фондацията, майка му - член на управителния съвет а някои негови роднини също участват в семейната инвестиция. За други държавни органи и евентуални конфликти на интереси, не гарантирам...

Като български кмет, няма да позволя нашата община да си "затвори очите" и да се "свие в черупката си" от действията и бездействията на който и да е министър или властимащ в страната. Моите съкварталци са ми гласували мажоритарно доверие, за да отстоявам интересите на "Изток", "Изгрев" и "Дианабад", да съблюдавам законите на Република България и да бъда гарант за тяхното спазване. Нищо и никой не може да ме принуди да не го правя и да не спазя обещанието си. Затова, проверки ще има както винаги досега, откакто аз съм кмет на район "Изгрев"!

Интересно е как министърът, който "няма нищо общо" (в разрез с данните от Търговския регистър) с фондацията, обучавала около 40 деца от район "Изгрев" на актьорско майсторство, се чувства засегнат от моята публична изява, че поради натрупаното обществено напрежение заради бруталния скандал с един от работещите в нея - Росен Белов, изнесен в медиите и свързан по техни данни с принуда, сексуално насилие, содомия и дрога, както и идентични данни от държавното обвинение, общината ще направи проверка на дейността ѝ в читалището и правните основания за помещаването ѝ там, нещо за което законодателят ми е вменил права пряко да отговарям.

Не виждам какво лошо има в това, ако човек е сигурен, че всичко му е "по закон"?

Администрацията си върши работата, според правомощията, които има и отговорността, поета пред хората. Ако има страх и притеснение, вината е на друго място. Няма да се огъна, няма да се уплаша и ще продължа да отстоявам интересите на хората, докато заемам длъжността кмет на район "Изгрев"! Каквото и да ми струва това.

Апелирам, Министър-председателят да обърне внимание на казуса и да вземе необходимите мерки за разрешаването му, на фона и на позицията на Съюза на артистите в България по темата. Българското правителство трябва да е пример за всички нас - администрации и граждани, да отстоява морала и устоите на държавността. Вярвам, че това ще се случи, както винаги досега, от началото на мандата!