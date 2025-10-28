Горна Оряховица отново събира младите технически умове на България

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Фондация „Милен Григоров" в партньорство с Община Горна Оряховица организират деветото поред издание на Национален конкурс „Младежко техническо творчество", което ще се проведе в Горна Оряховица на 30 и 31 октомври 2025 г. Тази година, заради ремонта, извършван в Спортната зала, събитието ще се състои в специално организирано за целта пространство пред Летния театър, съобщиха организаторите.

Близо 50 екипа от цялата страна ще вземат участие в изложението. Със свои разработки ще се представят професионални гимназии, технически университети и индивидуални участници. От Горна Оряховица ще се изявят ученически екипи на Професионалната гимназия по електротехника и електроника „Ломоносов" и от Професионалната техническа гимназия „Васил Левски".

Официалното откриване на техническия младежки форум ще бъде в 11:00 часа на 30 октомври /четвъртък/.

Специално жури ще оценява технически разработки, които творческите колективи ще покажат в рамките на двата дни.

Резултатите и наградените в конкурса ще бъдат обявени в 16:00 часа на 31 октомври (петък).