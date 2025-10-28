ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Лавров: Обещаваме да не нападаме НАТО и ЕС

Времето София 14° / 14°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа

НА ЖИВО: Извънредно заседание на 51-ото Народно събрание

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/21598621 www.24chasa.bg

Горна Оряховица отново събира младите технически умове на България

Дима Максимова

[email protected]

840
Интересни разработки представят млади хора от цялата страна Снимка: Архив на община Горна Оряховица

Фондация „Милен Григоров" в партньорство с Община Горна Оряховица организират деветото поред издание на Национален конкурс „Младежко техническо творчество", което ще се проведе в Горна Оряховица на 30 и 31 октомври 2025 г. Тази година, заради ремонта, извършван в Спортната зала, събитието ще се състои в специално организирано за целта пространство пред Летния театър, съобщиха организаторите.

Близо 50 екипа от цялата страна ще вземат участие в изложението. Със свои разработки ще се представят професионални гимназии, технически университети и индивидуални участници. От Горна Оряховица ще се изявят ученически екипи на Професионалната гимназия по електротехника и електроника „Ломоносов" и от Професионалната техническа гимназия „Васил Левски".

Официалното откриване на техническия младежки форум ще бъде в 11:00 часа на 30 октомври /четвъртък/.

Специално жури ще оценява технически разработки, които творческите колективи ще покажат в рамките на двата дни.

Резултатите и наградените в конкурса ще бъдат обявени в 16:00 часа на 31 октомври (петък).

Интересни разработки представят млади хора от цялата страна Снимка: Архив на община Горна Оряховица

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Регионални

Последно от

Български Фермер

Последно от

България днес

Водещи новини

НА ЖИВО

Извънредно заседание на 51-ото Народно събрание