Атанас Атанасов иска по-строги мерки за сигурност у нас заради заговор за убийство на шефа на "Райнметал"

За по-строги мерки за сигурност настоя лидерът на ДСБ Атанас Атанасов в парламента. Причината е предполагаем заговор за покушение над шефа на германския оръжеен концерн "Райнметал", който сега е в България.

Атанасов припомни, че преди година е излязла информация, която се позовава на американското разузнаване, че е разкрит заговор на руските служби за убийството на шефа на "Райнметал" Армин Папергер.

"Рисковете за националната сигурност на България би трябвало да бъдат наблюдавани много внимателно и службите и на първо място - правителството, което ръководи службите, би трябвало да вземе допълнителни мерки за сигурността в България. Руските служби предприеха доста саботажни действия в Европа и по света", обясни Атанасов. Той все пак отчете ползите от разкриването на завода - допълнителни работни места, което е добре за икономиката.

Папергер е изпълнителен директор на "Райнметал" и днес е в България за подписването на договор за създаване на съвместно дружество на германската компания и ВМЗ - Сопот, което ще изгради завод за барут и боеприпаси в България. Инвестицията е за повече от 1 млрд. евро. Делегацията на "Райнметал" пристигна в Министерския съвет, придружавана от лидера на ГЕРБ Бойко Борисов, който посрещна по-рано Папергер на софийското летище.