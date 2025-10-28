"Дързостта на царете" излъчват до 2 ноември в историческата църква "Св.Димитър"

Историята и делото на първите Асеневци оживяват в 3D мапинг спектакъл

Във Велико Търново удължават излъчването на 3D мапинг спектакъла „Дързостта на царете", който бе акцент в празничната програма на Общината по повод 840-годишнината от обявяването на въстанието на Петър и Асен. По инициатива на кмета Даниел Панов атрактивният и съвременен разказ, чрез който историята оживява във вътрешността на църквата „Св. Димитър Солунски", ще продължи през цялата настоящата седмица – до 2 ноември включително, съобщиха от местната управа.

Жестът е по повод предстоящия празник 1 ноември – Ден на народните будители и е насочен най-вече към децата и учениците от училищата и детските градини във Велико Търново и общината. Във всеки един от предстоящите дни те имат възможност по иновативен и завладяващ начин да се докоснат до славната история на династия Асеневци и да научат за великият им подвиг, довел до възстановяването на българската държава.

Прожекциите остават безплатни за всички посетители, а за учениците е осигурен и безплатен вход в историческия храм. Възрастните посетители заплащат единствено входна такса, която включва както достъп до църквата „Св. Димитър Солунски", така също и до емблематичната черква „Св. Четиридесет мъченици" и до храма „Св. Георги" в кв. „Асенов".

Спектакълът „Дързостта на царете" обхваща цялото Средновековие и във вътрешността на храма - върху стените, възкресява паметта за славното минало на българите по времето на хан Крум и цар Симеон, битката при Беласица, трагичната смърт на цар Самуил и неговите войни, делата на двамата братя Теодор-Петър и Асен и силата на българската кръв, които ще променят хода на историята на Димитровден през есента на 1185 година.

3D-мапинг прожекциите са през 20 минути, в рамките на работното време на църквата „Св. Димитър" - от 9:00 до 18:00ч.

Проектът „Дързостта на царете" е инициатива на Община Велико Търново с подкрепа на Регионалния исторически музей. Разработката е дело на една от водещите компании в сферата на анимацията и 3D-мапинга - Elektrick.me. Автор на историческия разказ е историкът проф. д-р Пламен Павлов.