Кметът на община Шумен е наредил до 15 ноември да се сформира експертна група, която да изработи регистър на състоянието на тротоарите, в т.ч. и кои от тях подлежат приоритетно на ремонт. Това става ясно от отговор на администрацията в рамките на процедурата по питания от общински съветници, зададени по дневния ред на заседанието на Общинския съвет в Шумен. Сесията ще се проведе на 30 октомври.

В отговора се посочва, че в тротоарите и пешеходната инфраструктура в града не е инвестирано години и дори десетилетия и че такива инвестиции трябва да се направят в настоящия мандат. В Шумен има над 280 улици плюс още 103 в кварталите „Дивдядово“, „Мътница“ и „Макак“ с общо 215 километра тротоари или 429,9 хил. кв.м. тротоарна площ. Лошото състояние е идентифицирано като проблем от настоящия кметски екип и при възлагането на ремонтите по уличната мрежа вече се отстранява поетапно, пише в отговора. Регистърът ще се изготви по аналогия на регистъра за състоянието на детските и спортните площадки, който кметът нареди да се изработи по-рано и за площадките, след процедура по ЗОП, вече е сключен договор с изпълнител на ремонтите.

В края на октомври и до около средата на ноември изтичат сроковете по редица инфраструктурни проекти като изграждането на канализацията на ул. „Тича“, „Университетска“, „Дедеагач“, „Лозенград“, „Червена роза“ и др. Изградиха се улици по няколко други проекта – ул. „Г. С. Раковски“, „Марица“, „Северна“, „Ален мак“, „Христо Смирненски“, „Надежда“, „Китка“, междублокови пространства по ул. „Ружа Тенева-Северина“, „Нанчо Попович“, в района на ул. „Марица“, „Генерал Драгомиров“ при блок 38А и др., се припомня още в отговора, като успоредно с това се изпълнява и мащабният проект за реконструкция, в т.ч. и на тротоарите, на бул. „Симеон Велики“. Приключва и ремонтът на ул. „Оборище“, отводняването на кръстовището на бул. „Ришки проход“ в м-ст Сусурлука, санирането на жилищните сгради на 20 локации е в ход. Предстоят проектите в Шумен по КИТИ, прави се реновиране на спирките и току-що приключи проектът за уличното осветление, по който се сменяха стълбове по тротоарите.

Разумният подход и принципът на ефективно изразходване на публичните средства изисква докато текат мащабните СМР по улиците в града по Инвестиционната програма за общински проекти (над 40 проекта, в т.ч. проектиране на обекти), Община Шумен да изготви анализ и карта на състоянието на тротоарите. Там да се отчетат тротоарите, които в момента се правят и на тази база да се осигуряват средства за 2026 г. и 2027 г. по различни програми. Да се прави това преди да се извършат СМР по вече одобрените и започнали проекти по тригодишната Инвестиционна програма за общински проекти би било дублиране на дейности и разхищения на публичен ресурс, което администрацията не би приложила, пише още в документа. В него се добавя, че конструктивните предложения от страна на групите в Общинския съвет са добре дошли, за да се решават съвместно проблемите на градската среда в общината.