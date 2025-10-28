ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

"Майкрософт" и "ОупънЕйАй" оцениха ChatGpt на 500 ...

Не само д-р Хасърджиев и Росен Белов, но и другите двама искали да блудстват с 20-годишния Георги

Ана Михова

[email protected]

12000
СНИМКА: Юлиян Савчев

Съдът остави защитникът на правата на пациентите и бившия кадър на френския легион в ареста, върна зад решетките артиста и гръцкия модел, който в момента бил лична охрана

Станимир Хасърджиев остава в ареста, както и бившия служител на френския легион, реши Софийският градски съд. Той също така измени мярката от "домашен арест" в "задържане под стража" на актьора Росен Белов и гръцкия модел Анастасиос Михаилидис.

Според съда няма опасност те да се укрият, но са обществено опасни. След продължило повече от 3 часа заседание и четиримата бяха изкарани от съдебната зала при засилени мерки за сигурност, охранявани от повече от 10 служителя на съдебна охрана.       

Четиримата са обвинени, че са принудили с пистолет 20-годишния Георги да вземе наркотици и след това мъжете да извършат блудство с него. В дома на д-р Хасърджиев е открит кокаин и амфетамини, като по думите на прокурор Кънчо Димитров са извършени две претърсвания. Едното непосредствено след сигнала, а другото по-късно.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

СНИМКА: Юлиян Савчев

