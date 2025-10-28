Бургас ще има Дом на писателя, ще го стопанисва общината

Бургас ще има Дом на писателя. Това стана ясно на днешната сесия на Общинския съвет, на коятос 39 гласа "За" бе прието сградата на ул. „Вола" 3, да бъде предоставена за управление на общинското предприятие „Летен театър, фестивали и концерти".

Месец по-рано местният парламент гласува против отдаването под наем на сградата на Сдружението на бургаските писатели.

Темата предизвика оживени дебати на днешната сесия, особено след острото изказване на председателката на независимото женско дружество "Самосъзнание" Снежана Стоянова, че докладната лишава организацията от възможност да ползва сградата.

„Истината е, че сградата е построена от „Самосъзнание". Нека най-после тази лъжа за Дома на писателя бъде изчистена и възстановена истината", каза Стоянова от трибуната и призова за „справедливо и точно решение".

На тези твърдения пръв реагира Живко Димитров, директор на дирекция „Управление на общинска собственост", който заяви, че юридически дружеството „Самосъзнание" не е правоприемник на организацията, изградило сградата.

„Това, че при регистрацията му е било назовано като такова, не го прави такова. Тази докладна няма нищо общо с предоставяне на права на писатели, „Самосъзнание" или който и да е друг. Това е културен имот, който ще се стопанисва от общината чрез общинското предприятие", каза Димитров.

Като обидно не само за писателите, но и за цялата бургаска общественост определи изказването на Стоянова зам.кметът по култура и вероизповедания Диана Саватева.

„Ще поканя съветниците да дойдат на Бургаските литературни празници, които се провеждат именно в къщата на „Вола" 3 – позната в цяла България, а и в чужбина като Дом на писателя. И допълни: "Светотатство е да се посяга на това място", уточнявайки, че това са думи на поета Недялко Йорданов, с когото тя е разговаряла.

Саватева подчерта, че сградата ще остане културна локация, стопанисвана от ОП „Летен театър. "Още преди 10 години тя бе предоставена на писателите, а те защитиха правото си с много събития и труд", допълни зам. кметът по култура.