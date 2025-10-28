ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

"Майкрософт" и "ОупънЕйАй" оцениха ChatGpt на 500 ...

Хванаха 24 пияни и 5 дрогирани зад волана за ден

1024
"Пътна полиция" СНИМКА: КАТ/АРХИВ

В рамките на изминалия ден са установени общо 24 водачи, качили се зад волана след употреба на алкохол – 13 от тях са шофирали след употреба на алкохол от 0,5 до 1,2 промила, а други 11 - с над 1,2 на 1000, един от проверените водачи е отказал тестване. Под въздействие на наркотични вещества или техни аналози са засечени да шофират 5, а други петима са отказали тестване, съобщиха от МВР. 

13937 моторни превозни средства са проверени в рамките на разпоредената специализирана полицейска операция за спазване на Закона за движението по пътищата през изминалия ден. Извършен е контрол на 16150 водачи и пътници. Съставени са 3839 фиша и 609 акта за установени административни нарушения. Акцент в акцията е недопускане на управление от водачи, употребили алкохол, наркотични вещества и/или техни аналози, както и управление на МПС от неправоспособни шофьори. 

