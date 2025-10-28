Денонощни патрули на Община Русе, ИАРА и риболовци срещу бракониерите край Николово

Община Русе и Изпълнителната агенция по рибарство и аквакултури (ИАРА) предприемат засилени действия за опазване на рибния ресурс в язовир „Николово" и за предотвратяване на бракониерския риболов. Това съобщиха от пресцентъра на Община Русе.

Вследствие на проливните дъждове и частично свличане на земна маса в сухия откос на язовирната стена, бяха предприети спешни мерки по изпускане на водни количества и повишаване проводимостта на отводнителния канал между Николово и Мартен. Сформирана е работна група от хидрогеолози и експерти, която извършва детайлно проучване на причините за свличането и изготвя план за укрепителни действия.

Пониженото водно ниво, необходимо за безопасността на съоръжението, създава предпоставки за незаконен риболов. В отговор на това, Община Русе и ИАРА засилиха контрола и увеличиха проверките в района. Екипи от Специализираното звено „Инспекторат, охрана, обществен ред и сигурност" (СЗ „ИООРС") към Община Русе и служители на ИАРА осъществяват денонощни обходи, за да ограничат достъпа на бракониери и недоброжелатели.

В акцията се включват и членове на Клуба по спортен риболов „Фидер фишинг Русе", които осигуряват денонощни патрули с инфрачервени камери и друга техника за нощно виждане. Трите организации ще координират действията си с цел по-висока ефективност на контрола и защита на рибния ресурс в този критичен период.

От ИАРА напомнят, че санкциите за бракониерство са сериозни: за маломерен риболов е 600 лв., за нощен риболов – 400 лв., за търмъчене - от 1000 до 2000 лв., за залагане на риболовна мрежа – от 1000 до 2000 лв., за пренасяне на риболовна мрежа – от 2000 до 3000 лв.

Община Русе призовава гражданите за съдействие и отговорно отношение към природните ресурси. При забелязана съмнителна дейност в района на язовира, сигнализирайте незабавно на телефон 112 или на официалните имейли на Община Русе.