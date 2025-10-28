Експерт: Употребата на наркотици у нас започва под 12-годишна възраст

В България употребата на наркотици започва под 12 години. Всяка година у нас се регистрират около 40-50 нови вещества. Това каза директорът на Държавната психиатрична болница „Св. Иван Рилски" д-р Цветеслава Гълъбова по време на кръгла маса на тема „Детство без насилие", която се провежда в Националната спорта академия (НСА), организирана от председателя на Комисията по младежта и спорта в Народното събрание Габриел Вълков.

Статистика в сайта на Националния център по обществено здраве и анализи показва, че за миналата година сумарно 11 800 души са стигнали до токсикология заради отравяне с алкохол и наркотици. Това са само тези, които са стигнали до токсикология, посочи още Гълъбова. Тя отбеляза също проблема с хазарта и екранната зависимост, съобщи БТА.

„Около 50 000 души у нас са се вписали в Регистъра на зависими от хазарт лица. Проблемът е, че този портал прекратява достъпа до казина и сайтове за хазарт, но винаги човек може да се отпише от него", уточни тя.

Цветеслава Гълъбова отбеляза и негативното влияние на екранната зависимост сред децата. „Екранната зависимост вече е болест", каза тя.

По думите ѝ зависимостите разрушават животи. „Зависимостите завършват на три места – в затвора, в психиатрията и в гробищата. Четвърти изход няма", категорична е тя.

„В България няма държавни и терапевтични програми за лечение, освен едно-две места и те са в психиатрия. Няма нито едно място у нас, където може да се настани дете със зависимост", каза още д-р Гълъбова.

Според нея основният проблем, свързан с децата, зависимостите и агресията, зависи от семейната среда.

„Разпадът на обществото започва от разпада на българското семейство като институция. Около 60% от децата през последните години се раждат без брак, което води до това, че лесно се разпадат връзките и децата остават с един родител", каза д-р Цветеслава Гълъбова.

„В българското семейство насилието е разпространено, като не става дума само за бой, а и за липса на интерес към детските занимания. Насилие е да дадеш на детето 200 лв. и да му кажеш иди в мола и не ме занимавай", каза още тя.

По думите ѝ децата не се учат да уважават институциите, както и това, че има правила, които се спазват. „Ние родителите възпитаваме с поведение", категорична е д-р Гълъбова.

В заключение тя отбеляза, че решението започва от „оздравяването на семейството като институция".