Полицията в Кърджали издирва 51-годишна жена от село Скална глава

2012
Издирваната Рейхан Мехмед Али. СНИМКА: МВР-КЪРДЖАЛИ

ОДМВР – Кърджали издирва 51-годишната Рейхан Мехмед Али от село Скална глава, община Кърджали, която е в неизвестност от неделя, 26 октомври 2025 г.

По данни на близките ѝ, жената е напуснала дома си в неделния ден и оттогава няма връзка с нея. Рейхан Мехмед Али е висока около 165 см, има кафяви очи и прошарена коса.

От полицията отправят призив към гражданите, които разполагат с информация за местонахождението на изчезналата, незабавно да подадат сигнал на тел. 112 или в най-близкото полицейско управление.

Органите на реда продължават активните издирвателни действия в района на селото и околните населени места.

