Васил Пандов: Исканията за по-добри заплати на младите лекари може да се ползват

Няма трайно правило за заплатите, които ще получават младите лекари. Исканията им могат да бъдат използвани като претекст за повишаване на здравната осигуровка, което не е необходима. Сумата е по силите на бюджета.

Това каза депутатът от ПП-ДБ Васил Пандов в предаването "Лице в лице" по bTV за идеята на управляващите да впишат увеличението на заплатите в бюджета за 2026 г.

Като "пълна заблуда" Пандов определи решението на мнозинството (ГЕРБ, БСП, ИТН и ДПС-НН) да отхвърли и трите законопроекта, които бяха предложени от самите управляващи, от ПП-ДБ и от "Възраждане".

"Лятото самите те внесоха законопроект, дадоха си много време. След всички усилия миналата седмица по наше искане имаше и извънредна комисия по здравеопазване, на която управляващите отхвърлиха и собствения си законопроект, и тези на опозицията, за да впишат тези промени в бюджета. Не вярваме, че има текстове в закона за държавния бюджет и този за НЗОК. Не казват какви промени искат, това, което знаем, е че засега няма нищо вписано в бюджета", каза още Пандов.

Депутатът бе категоричен, че Министерствата на финансите и здравеопазване, както и здравната каса, дължат отговор на младите специалисти какво всъщност са измислили и каква концепция имат.

"Бюджетите са закони с еднократно действие, те не дават трайна гаранция за справедливи възнаграждения. В устройствените закони за заплатите на полицаите и на военните, бяха предвидени текстове за вписване на промените за парите им. Темите в бюджета са много, целта на управляващите е темата със заплатите на лекарите да потъне в кюпа с всички други теми", каза още Пандов.

Той обясни и защо лекарите не одобряват идеята парите им да са обвързани с колективния трудов договор: за 12 г., от 2010-а до 2022 г., ръста по колективния трудов договор на лекар без специалност бил 600 лв., а чак при първото правителство на ПП бил увеличен и станал 800 лв.

Относно предстоящата ротация на председателя на парламента, Пандов обясни, че от ПП-ДБ все още не са решили как ще гласуват в зала по темата.

"Това е едно преразпределение между ГЕРБ и участниците в коалицията и на властовите им ресурси. Не участваме в тяхното вътрешно преразпределение, не сме решили дали ще гласуваме по тази тема. Защо БСП продължава да бъде в тази коалиция, за мен е загадка, но не е наша работа да правим догадки", допълни депутатът.