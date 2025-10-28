Митов: Имаме 170 досъдебни производства за хакерски атаки и финансови измами от началото на 2025 г.

От началото на годината са образувани 170 досъдебни производства за хакерски атаки и финансови измами в интернет, каза във Варна министърът на вътрешните работи Даниел Митов пред участниците в информационно събитие за въвеждане на еврото.

МВР осъществява постоянен мониторинг на интернет пространството, включително на социалните мрежи и на тъмната мрежа, както и наблюдение на над 40 сайта, допълни Митов. По думите му целта е да се идентифицират канали за търговия с фалшиви евро и разпространяване на дезинформация. Той припомни, че вече са реализирани няколко мащабни операции, при които са заловени над 40 000 евро във фалшиви банкноти и много фалшиви левове, съобщи БТА.

МВР активно участва в разяснителните кампании за въвеждането на новата валута у нас, посочи още министърът. По думите му акцент са обезпечаване сигурността на хората и намаляване на рисковете от измами и кражби, особено в малките населени места. Вече са проведени над 2400 работни срещи с работещите в пощенски клонове, банкови и други финансови институции, допълни Митов. Според него е създадена и организация при получаване на големи суми пари в тях, да има видимо полицейско присъствие.

Домакин на срещата бе областният управител Андрияна Андреева. В срещата се включиха още Ирена Георгиева, зам.-министър на туризма, Наталия Ефремова, зам.-министър на труда и социалната политика, главният касиер на БНБ Стефан Цветков, зам.-председателят на Икономическия и социален съвет Миглена Ангелова, лидерът на КНСБ Пламен Димитров и Николай Гоцев, началник на политическия кабинет на министъра на отбраната.

Заради защитата на хората от измами са сформирани 31 екипа в областните дирекции на полицията, които ще отработват постъпилите сигнали. Предстои да бъдат отпечатани информационни материали по темата, които ще се разпространяват чрез пощите. МВР активно работи и с местните власти, допълни Митов, като уточни, че са проведени над пет хиляди срещи с кметове и кметски наместници.

Най-сигурният начин човек да не стане жертва на някаква измама е да внесе парите си по банкова сметка, посочи министърът и подчерта, че това гарантира, че левовете ще бъдат обменени по точния курс.