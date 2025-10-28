ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Microsoft и OpenAI оцениха ChatGpt на 500 млрд. до...

Зам.-министър Ефремова: След 1 януари социалните плащания ще се закръглят в полза на хората

НАТАЛИЯ ЕФРЕМОВА СНИМКА: ЙОРДАН СИМЕОНОВ

След 1 януари социалните плащания ще се закръглят в полза на гражданите, каза днес във Варна зам.-министърът на труда и социалната политика Наталия Ефремова пред участниците в информационно събитие за въвеждане на еврото. Домакин на срещата бе областният управител Андрияна Андреева. В срещата се включиха още министърът на вътрешните работи Даниел Митов, Ирена Георгиева - зам.-министър на туризма, главният касиер на Българската народна банка Стефан Цветков, зам.-председателят на Икономическия и социален съвет Миглена Ангелова, лидерът на КНСБ Пламен Димитров и Николай Гоцев, началник на политическия кабинет на министъра на отбраната.

Всички 319 структури на министерството водят активна разяснителна кампания и информират най-уязвимите групи за приемането на еврото, допълни Ефремова. По думите й само през септември и октомври са проведени над 1200 събития и повече от 10 000 души са чули каквото е необходимо за въвеждането на новата валута у нас.

Ефремова допълни, че министерството си партнира активно и с местната власт. Тя подчерта, че особено в малките населени места кметът има огромна роля, той ще съдейства на хората и за обмяната на левовете. Освен това министерството работи и с национално представителните организации на и за хората с увреждания, както и с НОИ (Националния осигурителен институт), каза Ефремова. По думите й в разяснителната кампания за приемането на еврото е включена и инициативата за раздаването на пакетите с хранителни продукти и хигиенни материали на социално слаби. Хората получават и информационни материали за новата валута, имат възможност да гледат и видеоклипове.

Всички договори, включително трудовите, остават в сила след влизането на еврото и не трябва да се преподписват, подчерта Ефремова. Същото е валидно и за кредитите и полиците. За социалните плащания не е нужно да се подават нови заявления. Ефремова уточни, че служителите на министерството разясняват на клиентите си, че ако някой им предложи по-добър курс за обмяна на левовете в евро, това със сигурност е измама.

