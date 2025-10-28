Ученици от Монтана влязоха в ролята на граждани: „Ден на отворените врати" в районния съд и прокуратура

По повод Европейския ден на правосъдието (отбелязван на 25 октомври от 2003 година), Районен съд – Монтана отвори врати за единадесетокласници от Финансово-стопанската профилирана гимназия „Васил Левски". Инициативата, която цели да доближи младите хора до съдебната система, тази година се проведе за първи път в партньорство с Районна прокуратура – Монтана, което осигури на учениците по-пълен поглед върху правораздаването.

Гостите бяха посрещнати от председателя на съда, съдия Десислава Цветкова, която ги приветства в Съдебната палата. Съдия Цветкова окуражи гимназистите да задават всякакви въпроси, за да разберат какво представлява съдът и съдебната система и да знаят кой е органът, който защитава техните права и законни интереси. Тя представи и колегите си: съдия Даниел Псалтиров от Наказателното отделение и прокурор Иван Карагьозов – заместник-районен прокурор.

Срещата на младежите със съдия Псалтиров и прокурор Карагьозов премина под формата на открита дискусия. Във фокуса на разговора бяха поставени следните важни теми: дефиниране на престъплението – кога едно деяние се определя като такова и кога се приема, че има вина; наказателната отговорност, свързана с употребата на наркотици.

Диалогът обхвана и проблеми, които са във фокуса на общественото внимание – насилието между деца, носенето на хладно оръжие, както и катастрофи и инциденти на пътя с деца и предизвикани от деца и младежи. Обсъждането стигна до осмисленото участие на всеки един от нас в обществото, нашите задължения като граждани и влиянието на изкуствения интелект върху ежедневието.

В срещата се включиха и представителите на ФСПГ - заместник-директорът Йорданка Василева и учителят по икономически дисциплини Мариета Митова, което подчертава ангажимента на учебното заведение към гражданското образование.