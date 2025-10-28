Общинският съвет – Монтана ще заседава на ново място

Редовното октомврийско заседание на Общински съвет – Монтана ще се състои на 30 октомври (четвъртък) от 14:00 ч. в Младежкия център на ул. „Никола Трендафилов – Колич" №3. Промяната на мястото се налага заради извършван ремонт в сградата на Младежкия дом, където традиционно се провеждат заседанията на местния парламент.

В дневния ред на сесията са включени 31 точки, сред които се открояват няколко важни предложения, свързани с финансовата стабилност, устойчивата мобилност и социалната превенция в общината.

Една от основните теми е одобряването на кредитна линия в размер на 750 000 евро за 2026 г. Средствата ще бъдат използвани за оборотно финансиране и временно покриване на недостига на средства, когато има разминаване между сроковете за постъпване на държавни трансфери и на плащанията по проектите. Очакваните разходи по обслужването на заема възлизат на 22 000 лв. за годината. Това не влияе негативно на общинския бюджет.

На сесията ще бъде разгледана и бюджетната прогноза на Община Монтана за периода 2026–2028 г., изготвена съгласно Закона за публичните финанси и указанията на Министерството на финансите. Прогнозата включва анализ на местните приходи и планираните разходи по основните политики и бюджетни програми на общината.

Общинските съветници ще обсъдят и изменение на своето Решение №437/26.06.2025 г., касаещо размера на наема за електрическите автобуси и зарядните станции, придобити по проекта „Екологосъобразна мобилност", финансиран от Механизма за възстановяване и устойчивост.

Друга точка в дневния ред е определянето на нов състав на Общинския съвет по наркотични вещества, чийто председател ще бъде Диана Любенова – специалист социални дейности и завеждащ Превантивно-информационния център, а членове – представители на различни институции, свързани с решаването на този социалнозначим проблем.

Сред докладните е и приемането на Общински план за противодействие на тероризма, насочен към повишаване на сигурността и координацията между институциите на територията на общината.

Останалите точки в дневния ред се отнасят главно до управление на територията и общинската собственост. Очаква се заседанието да премине в конструктивен тон, за да се постигнат оптималните решения по ключови за развитието на Монтана теми