Войната за неделното хоро

Живеещи около Централната баня в София се оплакват от шума от музиката на площад "Бански"

Според организатора на проявата протестират подставени лица на конкурентите му пред Народния театър

Ще се стигне ли до справедлив арбитраж в един от многобройните спорове в София или замесените в него ще продължат да зависят от волята на арменския поп, на която очевидно са оставени в момента? Повече от 12 г. не стихва конфликтът между живеещи в центъра на столицата и организаторите на неделните хора на открито. Едва ли все още има човек в града, който да не се е натъквал на народните танци, извиващи се в сърцето на София в седмия ден от седмицата. В последно време те се играят главно на площад "Бански" и пред Народния театър. Освен участниците в тях, танците радват и част от минувачите, някои от които също се хващат да поиграят. Във фейсбук групата с почитатели на този род забавления наброява над 13 000 фенове. Не е ясно обаче каква е числеността на насрещната група от противници , на силната музика и дали тя не е още по-многобройна. От години Столичната община твърди, че следи казуса и мисли как да спази правата и на едната, и на другата общност. Както ще стане ясно след малко обаче, на практика политиците в града дори още не са си изяснили напълно картинката.

Обитатели на зоната около Централната минерална баня в София влязоха на последното заседание на комисията по обществен ред в общинския съвет и изразиха недоволството си, задето в близост до жилищата им всяка седмица се играят хора. Потърпевшите поясниха, че принципно не са против фолклора и че са съгласни колоните да думкат под прозорците им, но най-много веднъж на няколко седмици. Също така заявиха, че се надяват през останалите уикенди хорото да "радва" жителите на някоя друга част на София. "Нямаме нищо против българския фолклор, още по-малко сме против неговото популяризиране - заяви Борислав Христов от името на протестиращите. - Тук обаче става дума за грубо и системно нарушаване на обществения ред. Една група хора са окупирали общинско пространство на площад "Бански" и се разпореждат с него без никакво желание да се съобразяват с разрешението, което са получили. Нищо по отношение на ограниченията относно шума не се спазва. Всяка божа неделя по 3-4 часа сме подложени на ужасен шумов тормоз. В деня за почивка няма възможност за такава и сме принудени да се евакуираме от домовете си, за да я намерим. Дори плътно затворените прозорци не помагат".

Христов припомни, че преди години хорото пак е било на "Бански" и че тогава живущите наоколо отново са протестирали. "Проблемът датира от 2020 г. Тогава с помощта на бившия общински съветник Малина Едрева от ГЕРБ се намери някакво решение. Срещнахме се с организаторите и те се съгласиха да играят на различни локации. Не си спомням кои места се избраха, със сигурност едната локация беше площад "Света Неделя", друга беше зоната пред НДК, Княжеската градина. Нека и сега се направи нещо такова. Нямаме нищо против веднъж на 5-6 недели да се събират пред домовете ни, но не и всяка божа седмица. Ако тези хора наистина искат да популяризират фолклора, не виждам причина да не се съгласят да играят народни танци на различни мяста", коментира Христов.

От Столичната община признаха, че неделното хоро създава както положителни емоции за практикуващите го, така и недоволство сред околните. "С това хоро имаме много сериозен проблем – коментира зам.-кметът по културата Благородна Здравкова.- Има група хора, които искат всяка неделя да го организират на едно и също място. Очевидно то не е много далеч от жилищните сгради, тъй като имаме много жалби от живеещите наоколо. Опитахме да предложим вариант всяка седмица хорото да се провежда на различни места, но организаторите не са съгласни".

Здравкова заяви, че очаква предложения как неделната тишина и спокойствието на площад "Бански" да бъдат възстановени. Тя поясни, че кметството има административен лост за прекратяване на танците. "Имаме вариант да спрем хорото, тъй като организаторите почти сигурно нямат договор с "Музикаутор" за отстъпени авторски права и с ПРОФОН за сродни продуцентски права, каквото изискване има в ресорната общинска наредба. Това е начин за спирането му. Трябва обаче да вземем по-генерално решение какво да правим с тия хора. Нямам нищо против конкретната група, но ако не е тя, може да се появят и други, които да искат да играят хоро на съседния площад. Нужно е общо решение как да подхождаме към такива мероприятия", коментира зам.-кметът по културата.

Организаторът на хорото Цецо Христов коментира пред "24 часа -168 истории", че жалбоподателите не са представили доказателства, че шумът от музиката надвишава допустимите нива и че пречи на нормалния живот в квартала. "Нашите събития се озвучават с обикновена домашна тонколона, от която звукът няма мощност да излезе извън рамките на градинката", твърди той.

Организаторът на хорото Цецо Христов.

Според Христов протестиращите срещу неговото хоро са подставени лица на организаторите на хорото пред Народния театър. Не можел да го докаже, тъй като нямал достъп до данните за жалбите, но имал такива наблюдения. Фолклористът не изясни защо ще се пускат доноси срещу събитието, а в същото време местните ще предлагат то да се провежда на площад "Бански", но не всяка седмица. По отношение на авторските права Христов заяви, че самият той също е продуцент и изпълнител на народна музика и че е предоставил авторските си права освен на своето мероприятие в София, също на организаторите на хората в Пловдив, Смолян, Пазарджик и т.н.

Христов припомни, че хорото на открито се провежда от 2013 г., като първоначално то е било на едно място в София. "До 2019 г. хорото се играеше пред Народния театър, но тогава се появи недоволство (зрители и артисти от НТ "Иван Вазов" възроптаха, че шумът пречи на постановките - б.а.) и трябваше да се намери друго място. Оказа се обаче, че сред танцуващите има и политически ангажирани хора и това доведе до разделянето на групите на две, тъй като ние не искахме проявата да се политизира. По-голямата група се преместихме пред банята, защото искахме да сме в стара София, а какво по-точно място да си в стара София от площад "Бански". Политически ангажираната група остана пред театъра", разказа Христов.

През 2019 г. актьори от Народния театър и посетители протестираха, че хорото пред сградата пречи на представленията.

Той поясни още, че преди началото на всеки месец внася в кметството списък с датите, на които ще се играе хоро, както и мястото, където иска това да се случва - площад "Бански". Понякога общината отказвала да го даде, тъй като мястото било ангажирано за друго събитие. Тогава от "Московска" 33 пренасочвали сбирката на друга дестинация. Според Христов конкурентите пред Народния театър организирали събитията си по друг административен ред - като митинги, за които режимът е уведомителен. "Ако Столичната община продължи да пречи на провеждането на неделното хоро пред Централната баня, аз също ще започна да го заявявам като протест", предупреждава Христов.

Той казва още, че не би приел да организира празненствата си на кой да е площад в София, тъй като не навсякъде настилката е подходяща. "Тази на "Бански" е

най-добрата и няма аналог в цяла София. След избухването на недоволството през 2019 г. сме били и пред НДК, където в мокро време става пързалка. В Градската градина също сме имали инциденти. Столичната община не го мисли това", изброява организаторът.

Христов признава също така, че преди време кметството им е отпуснало пространството пред църквата "Света Неделя", но съвсем за кратко, тъй като срещу тях се надигнали от близкото заведение. "Света Неделя" е подходящо място за танците, тъй като наоколо почти няма жилищни сгради, но заради несъгласие от заведението бяхме изгонени и оттам", посочва Христов.

На заседанието на комисията по обществен ред преди дни стана ясно, че политиците възлагат големи надежди специалната работна група от общински съветници и експерти на Столичната община да намерят решение как желаещите да играят на открито да продължат да го правят, но това да не става за сметка на спокойствието на живеещите.

През седмицата обаче шефът на работната група - общинският съветник Диана Тонова от БСП, съобщи, че засега казусът с народните хора изобщо не е поставян за разглеждане. "На първото работно заседание на групата помолихме районните кметове да ни изпратят локациите, на които са се провеждали масови мероприятия, предизвикващи недоволство заради силен шум - поясни Тонова. - Информацията вече пристигна при нас, но площад "Бански" и хорото пред Народния театър не фигурират в списъка, местата не са посочени като проблемни от съответните кметове. Предполагам, че това е така, тъй като сигналите срещу тези мероприятия не са подавани в администрациите на районите "Средец" и "Оборище", а директно в Столичната община".

Тонова допълни, че ще се запознае с мотивите за недоволството на живеещите около Централната баня и ще се прецени дали тези случаи да се добавят към другите шумни зони, които вече са идентифицирани. Според общинския съветник заради шума, който причиняват на живеещите наоколо, като най-проблемни места са отчетени Южният парк и Борисовата градина, в които се провеждат множество концерти и фестивали. Тонова каза още, че през декември предложенията за промени в ресорната наредба за масовите прояви ще бъдат представени за обществено обсъждане.