11 съветници искат оставката на председателя на местния парламент в Асеновград

Сред тях са хора от сегашното мнозинство зад кмета

11 съветници са внесли искане за отстраняването от поста на председателя на местния парламент в Асеновград Иван Иванов. То трябва да бъде разгледано като точка първа в дневния ред на утрешната сесия.

В мотивите вносителите изтъкват мотиви като липса на прозрачност и комуникация, включване на предложения в дневния ред на заседанията в последния момент и др. 11-те съветници са от различни групи - от БСП, ПП-ДБ и АПС, сред тях е бившият кмет Светозар Шуманов, сега съветник от "Консервативна България". Интересното е, че досега шестимата съветници от АПС бяха част от мнозинството зад кмета Христо Грудев от ГЕРБ. То се крепеше на 8-членната група на ГЕРБ, на четиримата от БДС "радикали", чийто представител е Иван Иванов, и на АПС. Възможно е преформатиране на управлението и в Асеновград, коментират запознати.

Общинският съвет на Асеновград се състои от 33-ма души и за свалянето на председателя са необходими минимум 17 гласа.