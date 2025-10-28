Ангел Найденов: Съвместните заводи с "Райнметал" могат да доведат и други инвеститори в България

Стъпването на "Райнметал" у нас е знак за доверие, което може да има значение не само за оръжейната индустрия, а за партньорство и с други компании.

Това каза бившият министър на отбраната Ангел Найденов в предаването "Още от деня" по БНТ. Според него това е позитивна новина и шанс за България и региона.

Като стратегическа стъпка определи сделката с немския концерн бившият военен министър. Тя би позволила на страната да заеме още по-стратегическо място в ЕС за доставка на боеприпаси и барут, категоричен бе той..

"Потребности определено има и от двете неща. За 2025 г. има нужда от поне 1000 тона взривни вещества, докато миналата година са били необходими 700. Още в първите месеци на войната в Украйна обещанията на Европа за помощ с боеприпасите се оказаха извън възможностите ѝ", каза още Найденов в ефира на БНТ.

Чрез съвместното предприятие с германците, ВМЗ може да получи техническо обновление на базата си.

"Има възможност за нови работни места със сравнително високо заплащане, дава шанс и за нови постъпления в бюджета. Партньорството с толкова мощна компания в производствено отношение е шанс. България е изнесла 2,8 млрд. евро военна продукция, а само за сравнение: за 3 месеца износа на "Райнметал" е 2,3 млрд", допълни бившият министър.

Той обясни, че досега България беше специализирана основно в производството на боеприпаси и леко стрелково въоръжение.

"Вече се готви производство и на дронове с включването на изкуствен интелект. Имаме на какво да стъпим, има достатъчно опитен, обучен персонал. Вярно е, че има минуси, и финансови и социални, но перспективата за развитие е по-голяма", каза още Найденов.