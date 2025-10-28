Калоян Паргов: Поставяме темата за данъчна реформа, подкрепена и от МВФ, и от синдикатите

"По изрично искане на БСП ротацията на председателя на парламента трябва да залегне като като анекс към споразумението за съвместно управление. Изборът на Наталия Киселова беше през декември миналата година и той даде възможност да се отпуши целия парламентарен процес, за да го има това правителство."

Това каза заместник-председателят на Националния съвет на БСП Калоян Паргов в ефира на NOVA NEWS.

Той посочи, че ротацията не е била част от коалиционното споразумение и всеки месец партньорите от ГЕРБ като най-голяма парламентарна група са поставяли този въпрос пред БСП. А въпросът е бил отлаган до публичния монолог на мандатоносителя след изборите в Пазарджик, какъвто такъв тип монолог БСП-ОЛ не оценява добре, защото е етична към партньорите.

"Ротационният принцип за председател на НС трябваше да бъде въведен още от самото начало, за да е ясно и за да се извади от ситуация всеки един от партньорите. Сега начело на парламента ще застъпят от ГЕРБ, после от ИТН и накрая отново доц. Наталия Киселова. Това беше буря в чаша вода на фона на проблемите които ни очакват", коментира социалистът.

"Решението на нашия пленум е, че приемаме ротацията, но искаме преглед на политиките, заложени в Съвета за съвместно управление. Поставяме темата и за бъдеща данъчна реформа, в която сме подкрепени не само от Международния валутен фонд, но и от двата големи синдиката. МВФ и Световната банка явно са станали по-големи социалисти от нас", каза Калоян Паргов.

Той подчерта, че тази промяна на данъчно-осигурителната система не е в частта за един или два данъка, а за цялостно преразглеждане, изискващо още от януари 2026 година сериозен разговор. За да може следващата година през октомври да стартира бюджетната процедура по промените.

"Не приемам прогнози за стагфлация на някои от работодателските организации. Говорим за нормален разговор между тези, които произвеждат блага и тези, които защитават права. В последните 4 години действително служебните кабинети вършеха безразборно харчене без никаква отговорност. Но сега вече имаме отговорно редовно правителство", посочи заместник-председателят на БСП.

Той посочи като основна задача да се реши как да се премине тази тежка 2026, отново военна година, при 19 пакета санкции от Европейския съюз към Русия, на фона на рецесия в Европа и най-вече в Германия. И постави ударение за социалната политика и на политиката за подкрепа на младите семейства.

"При майчинските за втората година при връщане майката на работа да се получават отново 75 процента от това, което се полага, като се достигне прага на 1000 лева, както и да се спази законът за определяне на минималната работна заплата спрямо средната", бе категоричен Калоян Паргов.