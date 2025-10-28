ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Киселова отклонила питане на Атанасов за руския имот в яз. "Искър"

Наталия Киселова СНИМКА: Пресцентър на Народното събрание

Председателката на Народното събрание Наталия Киселова е отклонила въпрос до премиера Росен Желязков на председателя на ДСБ ген. Атанас Атанасов. Той е за "незаконното ползване от Руската федерация на държавен имот в санитарно-охранителната зона на яз. „Искър". 

"Киселова пази интереса на Кремъл! Българо-съветската дружба е жива!", написа Атанасов в своя фейсбук публикация и приложи снимка на документа. 

Ето какво гласи отговорът на Киселова: 

До

Г-Н АТАНАС АТАНАСОВ НАРОДЕН ПРЕДСТАВИТЕЛ

ОТНОСНО: въпрос до министър-председателя на Република България Росен Желязков за незаконното ползване от Руската федерация на държавен имот в санитарно-охранителната зона на яз. „Искър"

Уважаеми господин Атанасов,

Разпоредбата на чл. 92, ал. 2 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание посочва, че към министър-председателя се отправят въпроси, които се отнасят до дейността на правителството.

Въпросът Ви поставя проблем, свързан с дейността на областния управител на област София и ръководената от него администрация и не се отнася до дейност на правителството. Както Ви е известно, контрол по отношение на дейността на областните управители се упражнява от Министерския съвет като орган, който ги назначава и освобождава, а не от министър-председателя. Поради това, адресат на Вашия въпрос не следва да бъде министър-председателят, с оглед на което въпросът Ви не може да се реализира по реда на парламентарния контрол. В този смисъл и с допълнителни аргументи в тази насока е и писмо вх. № 51-502-00-9/05.02.2025 г. от министър-председателя на Република България Росен Желязков, което е предоставено на всички парламентарни групи.

Предвид горното и на основание чл. 104, ал. 3 във връзка с чл. 92, ал. 2 от ПОДНС, Ви уведомявам за несъответствие на въпроса с изисквания на Правилника.

Приложение: поставения въпрос.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ:

СЪБРАНИЕ

Наталия Киселова 

Киселова пази интереса на Кремъл! Българо-съветската дружба е жива!

Публикувахте от Атанас Атанасов в Вторник, 28 октомври 2025 г.

