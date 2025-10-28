Пловдивчани събират подписи, не искат нов парк да се казва "Иван Михайлов"

Името на революционера няма нищо общо с местността и историята на земите, върху които ще бъде изграден, казват жители на "Коматево"

Подписка във връзка с името на новия парк, който общината планира да изгради в пловдивския квартал "Коматево", организират местни жители. Те са против предложението на общинските съветници от групата на "Браво, Пловдив" той да бъде кръстен на революционера Иван Михайлов.

Идеята на кмета на район "Южен" Атанас Кунчев е терен от 34 дка на входа на квартала да бъде превърнат в голям парк с атракции и велоалеи. Парцелът се намира до базата на футболния клуб "Ботев", а в част от него ще попадат и сондажите на ВиК, които ще подобрят водоснабдяването в квартала.

От сдружение "Коматевци за Коматево" настояват новият парк да носи името на квартала. "Безспорно уважаваме личността на последния български революционер и деец на българското националноосвободително движение Иван Михайлов, но същото по никакъв начин не е свързано с местността и историята на земите, върху които предстои да бъде изграден най-големият бъдещ парк на гр. Пловдив", пишат те в петицията си. И посочват, че е неуместно съветниците от групата на "Браво, Пловдив" да предлагат име, след като не са присъствали на общественото обсъждане за парка.

Петицията е създадена преди около час и вече са я подкрепили близо 150 души.