Актьорът Росен Белов дошъл на гей партито с жертвата Георги, д-р Хасърджиев бил зависим от дрога (Обзор)

Съдът прати четиримата обвиняеми в ареста, били опасни за обществото

Д-р Станимир Хасърджиев редовно организирал гей партита и бил зависим от дрога. Актьорът Росен Белов довел в дома му 20-годишния Георги, който твърди, че е вързан за стол и принуждаван за блудствени действия. Намирали си гаджета от същия пол в приложението “Гриндер”.

Всичко това твърди един от обвиняемите за принуда към 20-годишния Георги - Анастасиос Михайлидис. Той говори пред медиите във вторник в столичната Съдебна палата, където Софийският градски съд гледаше мерките за неотклонение на четиримата арестувани.

Двама от тях бяха оставени още преди седмица в ареста с решение на Софийския районен съд - собстевникът на жилището Станимир Хасърджиев и бившият командос от Френския чуждестранен легион Симеон Дряновски. Те

бяха доведени с белезници на ръцете и краката

Пазеха ги над 10 служители на съдебната охрана. За разлика от Хасърджиев Дряновски криеше лицето си.

Преди да го вкарат в залата, Станимир Хасърджиев успя да каже своята версия. Твърди, че показанията на 20-годишния младеж са измислени, а причина за атаката била подаден от Хасърджиев сигнал срещу бивш член на Надзорния съвет на здравната каса.

“ Не съм докосвал това момче и ще го докажа”, каза бившият шеф на пациентската организация.

Актьорът от театър “София” Росен Белов и Анастасиос Михайлидис са с мярка домашен арест. Първият влезе в Съдебната палата инкогнито - с маска на лицето и качулка на главата. След като премина през металдетектора рязко спринтира към залата, за да избегне любопитни погледи и въпроси от медиите. Влезе в суматохата и остана там до края. Той не напусна зала 5, дори когато съдът отложи делото с два часа, защото гръцкият модел Анастасиос не беше дошъл.

Анастатиос се появи спокойно в 13 ч и с охота говори за случката. Не бил гей, живял 4 месеца в апартамента на Хасърджиев, защото в онзи момент така се наложило. След партито с Георги се преместил на друго място.

“Обвиненията към мен са нелепи. Водя се на адреса на Станимир Хасърджиев по лична карта. Не мога да нося отговорност за неговите деяния”, каза Михайлидис. След като доскорошният председател на пациентската организация го подслонил, мъжът станал свидетел на много забавления в жилището в кв. “Дианабад”.

Партито с 20-годишния Георги било в края на септември. Тогава Анастасиос още обитавал апартамента на д-р Хасърджиев.

“Бях там, видях пострадалия Георги. Той дойде с актьора Росен Белов. За първи път виждах и двамата. Не ми стана приятно. Заявих го на останалите и излязох. Цяла нощ бях навън и сутринта отидох на работа”, разказва Михайлидис.

Той бил хетеросексуален и бил сгоден,

а след историята с гей партито, в която го намесили, отношенията с гаджето му се влошили.

В показанията си 20-годишният Георги твърди, че Анастасиос го е довел в апартамента на доктора. Запознали се в приложението “Гриндър”, в което гейове търсят себеподобни за секс. Михайлидис обаче отрича тази версия.

“Аз нямам такова приложение. Дал съм телефона си на разследващите. Георги е комуникирал с Хасърджиев в “Гриндер” и дойде заедно с актьора Росен Белов. Всичко е било доброволно.

Вдигаха наздравици, а момчето дори извади кокаин”,

разказва Анастасиос Михайлидис за събитията във вечерта на купона. Той твърди, че е напуснал партито след половин час. После се случило това, заради което по-късно са арестувани четиримата - Георги бил заплашен с пистолет, вързан за стол и дрогиран. Целта била четиримата мъже да блудстват с него, обясни извън залата прокурор Кънчо Димитров.

Момчето обаче успяло да се освободи и да скочи от терасата на 5-ия етаж, като се приземило на 4-ия. Там прекарало нощта и се обадило на близките си, които го открили в окаяно състояние и неадекватно от дрогата.

Анастасиос Михайлидис е категоричен, че Станимир Хасърджиев няма оръжие

Предполага, че е на Симеон Дряновски, когото също познавал и според него бил хетеросексуален.

Михайлидис разказа още, че след като цяла нощ е бил навън, сутринта отишъл на работа, а на следващия ден пак се върнал в апартамента на Хасърджиев. Момчето, което носило закуски на защитника на пациентските права, казало, че е задържан в районното управление. Анастасиос отишъл там, за да му занесе храна, но го прибрали и него. После ги пуснали.

Месец по-късно компанията отново се събрала в същия състав в жилището на Хасърджиев. Докторът имал рожден ден. Отишъл и Михайлидис. Версията му е, че вече не живеел на този адрес, но отишъл да си подготви храна за работа. Тогава влезли полицаи и пак ги арестували.

Като подслонен в апартамента на Хасърджиев Михайлидис ставал свидетел на много купони.

“На всяко парти гей обществото употребяваше дрога

Това е редовна практика, но не е имало връзвания. Станимир официално е пристрастен към метамфетамини и сам го е признавал”, категоричен е Анастасиос Михайлидис.

Неговата версия за арестите е същата като на Хасърджиев - постановка заради сигнала на доктора срещу човека от Здравната каса, който вече не е на поста си.

Анастасиос твърди, че Георги не е случаен и е осъждан за грабеж в Англия. Поискал очна ставка заради твърдението на момчето, че е доведено от него, но му отказали.

След тричасово заседание във вторник Софийският градски съд остави и четиримата за постоянно в ареста. Белов и Михайлидис дойдоха сами, но си тръгнаха с белезници, а надзирателите ги отведоха в килиите, докато тече разследването.

Според съда всички са искали да блудстват насилствено с Георги, който бил дрогиран, и са го принуждавали за това с пистолет.

Обществено опасни са и може да извършат друго престъпление, ако са на свобода, смятат магистратите . Освен за принуда, са обвинени и за притежание на наркотици.

Родители в защита на школата на Бачев, той иска извинение от кмета на "Изгрев"

Родители на децата, които посещават школата на Мариан Бачев в район “Изгрев”, защитиха във вторник преподавателите и изразиха подкрепата си за работещите в нея.

Оргията, арестите и обвиненията прераснаха в публичен скандал между министъра на културата Мариан Бачев и кмета на район “Изгрев” Дилян Георгиев.

Актьорът Росен Белов е част от трупата на театър “София”, но е преподавател в детската школа на Бачев, която сега се ръководи от съпругата му. Още в събота кметът на “Изгрев” нареди проверка на школата.

В понеделник министър Бачев публикува позиция, че Белов не е съдружник и работел там на граждански договор, като институциите трябва да кажат дали е виновен. Във вторник Дилян Георгиев разкри, че има опит да бъде сплашен заради проверката.

“Ако министър Мариан Бачев си мисли, че ще ме сплаши чрез нотариални покани с искане за публично извинение в срок от три дни и телефонни обаждания от адвокати, незнайно как добрали се до личния ми номер, много се е объркал! Няма да се извинявам, че си върша работата, и ще продължа да го правя, без значение кой се чувства обиден, огорчен, засегнат и тежко наранен от моите действия”, написа кметът във фейсбук. Той посочва, че “проверката за дейността на театралната школа, чийто преподавател бе забъркан в публичен гей мегаскандал, ще продължи до края.”

“За мен няма значение, че той е собственик на юридическия субект, съпругата му - представляващ фондацията, майка му - член на управителния съвет, а някои негови роднини също участват в семейната инвестиция. За други държавни органи и евентуални конфликти на интереси не гарантирам. Няма да позволя нашата община да си затвори очите и да се свие в черупката си от действията и бездействията на който и да е министър или властимащ в страната”, категоричен е Георгиев. Той посочва, че в неговите правомощия е проверката за дейността на читалището в район “Изгрев” и правните основания за помещаването на школата на Бачев в него. Пише още, че се е натрупало обществено напрежение “заради бруталния скандал с един от работещите в школата - Росен Белов, изнесен в медиите и свързан по техни данни с принуда, сексуално насилие, содомия и дрога, както и идентични данни от държавното обвинение”.

Културният министър Мариан Бачев отрече да е сплашвал кмета.

“Нямам отношение към проверки, разпоредени от г-н Делян Георгиев по отношение на частни или общински структури - обясни той пред Нова телевизия. - Не съм предприемал каквито и да е действия, които могат да се тълкуват като натиск или сплашване. Ако той възприема официално изпратена нотариална покана като форма на натиск, това е лично негово тълкуване. В същото време нотариалната покана е законов инструмент за защита на доброто име при публично разпространени неверни твърдения”, каза още Бачев, като уточни, че в нея е настоявал за публично извинение за разпространени неверни и уронващи престижа му твърдения.

“Това действие е изцяло в рамките на закона и представлява упражняване на правото на защита срещу клевета, а не форма на административен натиск”, обясни министърът на културата.

От своя страна кметът на район “Изгрев” Делян Георгиев апелира към премиера да вземе мерки и предвид становището на Съюза на артистите, които в понеделник се разграничиха от обвиненията към колегата си Белов, но посочиха, че са свалили доверието си от министъра. А културата се управлявала от Тошко Йорданов - шеф на групата на ИТН в парламента и председател на ресорната комисия.

На обвиненията на Съюза на артистите в България за злоупотреба с власт Бачев отговори: “Смятам твърденията им за необосновани и недопустими. Като министър на културата действам единствено в рамките на своите законови правомощия, в защита на обществения интерес, прозрачност и доброто управление в културния сектор. Подобни обвинения, когато не са подкрепени с факти, подкопават доверието в институциите и отклоняват фокуса от реалния диалог за състоянието на българската култура”.