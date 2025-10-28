Вноската за пенсия до 82 евро по-висока, минималната заплата с 15 евро по-ниска от очакваното (Обзор)

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

2352 евро максимален осигурителен доход в проектобюджета на ДОО за 2026 г.

Няма да се вдигат здравната вноска и таксата за лекар

Швейцарското правило остава, таванът - също. 346,87 евро минимална пенсия от 1.07.

Майчинството и обезщетенията за безработица няма да се вдигат

Вноската за здраве остава 8%, а парите за лекарства и ваксини 98,7 млн. евро

Рязък скок на осигуровката за пенсия, който ще засегне вноските на 3 млн. работещи българи (чиновниците не плащат осигуровки), предлага за 2026 година правителството. В проектобюджета на държавното обществено осигуряване е разписано, че вноската за фонд “Пенсии” се вдига с 2% от началото на следващата година. Планира се да нарасне с още един процент от 2028 г.

Предложението е съчетано с увеличение на максималния осигурителен доход от сегашните 4130 лв. (2112 евро) на 2352 евро. Това заедно с вдигането на осигуровките дава увеличаване на вноската към НОИ с до 82 евро на месец. А работещите с т.нар. високи заплати

ще плащат към НОИ по 395,14 евро на месец

Освен това правителството предлага минималната заплата да е 605 евро, което е по-малко от предвижданото досега. (Виж защо - по-долу.) Максималният осигурителен доход обаче ще се вдигне и така той ще достигне 2352 евро.

Вноската за пенсия за родените след 1959 г. от 14,8% става 16,8%. За родените преди 1 януари 1960 г. осигурителната тежест се вдига от 19,8 на 21,8.

Сега при минимална заплата от 1077 лв. работодателят плаща 88,53 лв. за фонд “Пенсии”, а работникът - 70,87 лв. Или общо 159,40 лв. Тук увеличението ще е с 12,1 евро.

Вноските за фонд “Пенсии” при максималния осигурителен доход сега са общо 313 евро. Или предвиденото увеличение е с 82,14 евро.

С това държавата ще събере 1,12 млрд. евро повече

Общо за пенсии тя ще даде 13 412 620 000 евро.

Минималната пенсия ще е 346,87 евро от 1 юли догодина. Сега е 630,50 лв. (322,37 евро).

От 1 юли всички пенсии ще се увеличат по швейцарското правило с между 7 и 8%. То ще се прилага не само за минималната пенсия, но и за социалната. За поредна година държавата няма да пипне максималната пенсия и тя остава 1738,40 евро (3400 лв.)

Средната пенсия се очаква да достигне 541,20 евро

Прогнозата е броят на пенсионерите за 2026 г. да нарасне до около 2 066 700, което е повишаване с около 7 хил. души. Дължи се на започналата през 2023 г. нарастваща тенденция в броя на новоотпуснатите пенсии, която се очаква тя да продължи и през 2026-а, се казва в мотивите към законопроекта.

Минималната заплата изненадващо се стопи до 605 евро. Как правителството се е спряло на тази сума, така и не става ясно от документите. По закон тя се вдига по формула, разписана в Кодекса на труда, и през тази година това даваше 620,20 евро.

Определя се ежегодно до 1 септември.

Разчетът за минимална запата от 620,20 евро мина на обсъждане на тристранка, но така и не влезе за гласуване в МС

Това от седмици подклаждаше слуховете, че правителството има други намерения. Сутринта във вторник социалният министър Борислав Гуцанов пръв призна, че може да е по-малка, но не каза колко точно. Всъщност той е един от най-големите поддръжници на формулата, разписана в КТ.

Естествено, синдикатите веднага реагираха остро на новите разчети за минималната заплата.

“Обсъдихме минималната заплата в Националния съвет за тристранно партньорство преди един месец, ПМС-то се бави, не минава на Министерски съвет и съответно нашите членове ни питат какво се случва. Минималната заплата трябва да е 1213 лева, или 620 евро. Всичко различно от това ще бъде несъгласувано с нас”, коментира главният икономист на КНСБ Любослав Костов.

605 евро ще е минималният праг за самоосигуряващи се и тютюнопроизводителите.

Максималният осигурителен доход за следващата година ще е 2 352 евро и ще продължи да расте. Предвижда се да стане

2 505 евро за 2027 г. и 2650 евро за 2028-а

За 2026 г. общият разход за парични обезщетения и помощи е 1,709 млрд. евро. Това е с 8,8% повече спрямо тази година. Държавата обаче иска да замрази всички социални плащания.

Запазва се минималният дневен размер на паричното обезщетение за безработица - 9,21 евро, както и максималният дневен размер - 54,78 евро. За тях са планирани 331,9 млн. евро. Средно на месец право на обезщетения имат 67 хиляди българи, като те ще получават около 412,63 евро.

Добрата новина е, че се запазва периодът на изплащане на паричното обезщетение за бременност и раждане - 410 дни. Лошата е, че за поредна година то ще остане 780 лв., а в евро това прави 398,81. Обезщетението за бременност и раждане е 443,3 млн. евро, като са планирани такива за 9 685 100 дни със средно по 45,77 евро на ден.

Още 165,3 млн. евро са заделени за майките, които гледат детето си до 2 г.

Запазва се периодът от два месеца на изплащане на паричното обезщетение за отглеждане на дете до 8-годишна възраст от бащата, както и размерът му - 398,81 евро.

Първите два дни от болничните остават за сметка на работодателя, а държавата плаща от третия ден

Обезщетенията за временна неработоспособност поради общо заболяване, гледане на болен член от семейството и карантина ще са 736,5 млн. евро. Планирани са обезщетения за 20 351 300 дни. Средната сума за боледуващи ще е 36,19 евро на ден.

Запазва се и размерът на еднократната помощ при смърт на осигурено лице - 276,10 евро.

15,24 милиарда евро е общият бюджет на държавното обществено осигуряване за догодина. Дупката, която ще се покрие от държавния бюджет, е 6 милиарда евро въпреки увеличенията на вноските за пенсия и максималния осигурителен дход.

Още днес Надзорният съвет на НОИ ще обсъди параметрите на предлагания бюджет.

Проектобюджетът на здравната каса за догодина ще е малко над 5 милиарда евро,

или 10,323 млрд. лева. Това е увеличение с 848 хил. лв. спрямо парите ѝ за 2025 г.

Здравната вноска остава 8%, няма увеличение в потребителската такса за личните лекари.

В проектобюджета на НЗОК не са предвидени средства за увеличаване на заплатите на протестиращите специализанти по медицина и на специалистите по здравни грижи. Във вторник парламентът отхвърли всички предложения за вдигане на възнагражденията им, които бяха минали на първо четене, защото управляващите обещаха да заложат допълнителни средства в бюджета на касата за 2026 г. Това обаче вероятно ще се случи по-късно при гледането на промените в пленарната зала.

98,71 млн. евро са предвидени за лекарства и ваксини

Засега голямата финансова рамка на държавата за 2026 г. не е оповестена. След заседанието на коалиционния съвет във вторник председателят му Костадин Ангелов от ГЕРБ увери, че проектобюджетът за догодина ще бъде внесен в “в срок”. По закон този срок е краят на октомври, т.е. в петък.