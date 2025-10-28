ВСС се ядоса: не вземали по 20 000 лв. Но с бонусите за 2024 г. са над 22 000 (Обзор)

Правният сайт "Лекс" изчисли сумите, след като се прибавят парите за прослужено време, премии и дрехи

Пет дни след като разследващият журналист Слави Ангелов публикува в “24 часа” анализа си “Ние им плащаме, те ни съсипват живота и бизнеса”, посветен на ръста на чиновническите заплати, кадровиците от Висшия съдебен съвет се ядосаха и се впуснаха да обясняват, че не взимат 20 хиляди лева заплата.

Супервисоките възнаграждения в съдебната власт, които всяка година растат несъразмерно спрямо заплатите на данъкоплатците, отдавна са повод за много коментари и обществено възмущение.

В предаването “120 минути” по Би Ти Ви в неделя журналистът Слави Ангелов коментира, че ВСС е гласувал увеличение на заплатите в съдебната система с 18%, въпреки че работата там е намаляла с 20%. Кадровият орган пък е “черешката на тортата”, защото заплатите на неговите членове са 20 000 лв., а с увеличението от 18% догодина ще минат 23 000 лева.

Точно коментарите в предаването възмутиха членовете на ВСС

Представляващият съвета Боян Магдалинчев предложи Пленумът да одобри позиция до Би Ти Ви и СЕМ. В нея обаче има квалификации за журналиста Слави Ангелов и водещия Светослав Иванов, с което много от членовете не се съгласиха. Председателката на ВКС Галина Захарова заяви, че съдържанието се нуждае от сериозно редактиране: Свободата на изразяване, която не можем да зачеркнем по никакъв начин - правото на критика срещу дейността на определени органи, не позволява използването на такива силни изрази, каквито са включени в позицията. Тя допълни, че защитата на свободата на изразяване изисква от ВСС да изрази умерена позиция, като разкрива кое е вярното, действителното и обективното по начин, подобаващ на държавна институция:

Журналистите не

са ни врагове, те

не се борят

срещу нас,

мисията им е да разкриват недостатъците в дейността на всеки орган.

Не е вярно, че членовете на ВСС получават 20 хил. лв. заплата, нито е вярно, че предвиденият 18% ръст на възнагражденията на магистратите и служителите за 2026 г. се отнася и до кадровиците, реагираха членовете на съвета. Те се събраха извънредно във вторник, за да обсъжда две теми - проектобюджета за 2026 г. и позицията до Би Ти Ви и СЕМ.

Въпреки че отричат да получават 20 000 лв. на месец, кадровиците отново се измъкнаха с цитати от съдебния закон.

“Няма нищо вярно, да не кажа, че е лъжа, че изборните членове получават по 20 000 лв. на месец”, обяви шефът на бюджетната комисия на ВСС Стефан Петров.

Той поясни, че колкото получават председателите на двете върховни съдилища и главният прокурор, толкова вземат и изборните членове на съвета.

Число не беше казано, а само се споменаваха Законът за съдебната власт и Таблица 1,

по която се изчисляват заплатите в системата. Тя обаче не е публична.

Според съдебния закон членовете на ВСС, шефовете на ВКС и ВАС, главният прокурор и директорът на НСлС получават 90% от заплатата на председателя на Конституционния съд.

Неговото възнаграждение пък се формира като средноаритметично от заплатите на президента и председателя на Народното събрание. Възнаграждението на държавния глава се равнява на две депутатски заплати, а това на шефа на НС е с 55% повече от заплатата на народния представител.

И тъй като кадровиците и във вторник не посочиха колко точно вземат на месец, правният сайт “Лекс” изчисли заплатата на членовете на ВСС въз основа на последните данни на НСИ за второто тримесечие на 2025 г. Според тях средната работна заплата в обществения сектор за юни е била 2645 лв., което означава, че депутатите получават 7935 лв. основно възнаграждение, а председателят на НС - 12 300 лв. Заплатата на президента съответно става 15 870 лв., а на председателя на КС - 14 085 лв.

При тово положение основната заплата на членовете на съвета е 12 677 лв. Само че това съвсем не е единственото възнаграждение на кадровиците. Членовете на ВСС получават и допълнително заплащане за прослужено време - по 2% от заплатата за всяка година трудов стаж. Така заплатите им нарастват на 17 748 лв., тъй като всички кадровици имат над 20 години стаж. Освен това те, както всички в съдебната власт, получават и пари за облекло - по 5024 лв. през 2025 г.

Към тази сума се прибавят и премиите, които евентуално ще получат членовете на ВСС.

За 2024 г. например на членовете на съвета са били изплатени 1 212 183 лв. бонуси. Към онзи момент кадровиците бяха 21, което означава, че всеки от тях е получил средно близо 58 000 лева допълнително. Имуществените декларации на кадровиците дори показват, че са получили повече като допълнителни средства - по 67 900 лева на човек.

Така бонусите плюс основната заплата, плюс парите за дрехи и допълнителното възнаграждение за прослужено време оформят чисти месечни възнаграждения за членовете на ВСС между 22 хил. и 24 хил. лева за 2024 г.

Все още не е ясно дали те ще получат същите бонуси и в края на тази година

В края на септември ВСС прие проект на бюджет на съдебната власт в размер почти на 1 млрд. евро, в който заложи ръст на заплатите на магистратите с 18% за следващата година.

Именно този колосален бюджет, предложен от ВСС в края на септември, разгневи мнозина.

С удвоената средномесечна заплата на заетите лица в бюджетната сфера съгласно данните на НСИ обясниха от ВСС предстоящата актуализация на възнагражденията.

“Затова ВСС всяка година актуализира Таблица 1 за възнагражденията на магистратите, където съществуват общо 21 позиции за определяне на заплатите на съдиите, прокурорите и следователите, поясни Стефан Петров.

Той съобщи, че е получено писмо от Министерството на финансите, от което става ясно, че се предлага орязване на предвидените от ВСС средства по отделните пера в проектобюджета на съдебната власт за 2026 г.

Председателят на бюджетната комисия първо посочи, че от МФ предлагат приходите за следващата година да бъдат 66 468 000 евро, което е с 14,47% по-малко от заложеното в бюджета за 2025 г. Т.е. за тази година бяха заложени 152 млн. лева приходи, а за следващата МФ предлага да са 130 млн. лева.