3 г. условно за военния, извадил пистолет при спор за паркиране в Пловдив и ранил двама

Димитър Христакев беше признат за виновен в опит за убийство при превишаване на пределите на неизбежната отбрана

3 години условно с изпитателен срок от 4 години е присъдата на редник Димитър Христакев от Пловдив, който на 21 октомври 2023 г. извади пистолет след разправия за паркиране и простреля двама души с един куршум. Около 20 часа на тази дата той оставил колата си на ул. "Въча" и отишъл да си купи храна от близкия китайски ресторант. Автомобилът му бил паркиран пред гаража на Марио Маринов, който стоял на мястото и когато Христакев се появил, го попитал него ли чака. По думите на Маринов военният отвърнал с: "Ще чакаш, колкото е необходимо!", с което си изпросил 2 удара в корема. Тогава Христакев извадил пистолет и стрелял, Маринов в първия момент дори не разбрал, че е ранен, защото чул виковете на съседа си Димитър Методиев. Куршумът преминал първо през тялото на Маринов, после през крака на Методиев и накрая се забил с гараж.

Димитър Христакев беше обвинен и в държането на 60 патрона без разрешително, те били открити в дома му след стрелбата. Той не призна вината си и делото протече с разпит на свидетели.

В крайна сметка Военният съд в Пловдив го призна за виновен в опит за убийство при превишаване на пределите на неизбежната отбрана, при това със средство, опасно за живота и на други хора, както и за незаконните боеприпаси. 3-те години условно са общото наказание за двете престъпления. Пистолетът "Глок" и патроните ще бъдат конфискувани, а Христакев ще трябва да плати и направените в хода на наказателното производство разноски от около 6000 лв. Паричната му гаранция от 6000 лв. беше заменена с мярка подписка.

"Ще обжалваме присъдата пред Военно-апелативния съд", категоричен беше адвокатът на редника Пламен Бонев.