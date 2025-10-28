ГЕРБ официално: Рая Назарян става шеф на Народното събрание. Ротацията ще е на 10 месеца

Коалиционните партньори от ГЕРБ-СДС, „БСП – Обединена левица" и ИТН се разбраха да има ротационно председателство на председателя на Народното събрание. Ротацията ще бъде на всеки 10 месеца. На председателското място след Наталия Киселова ще седне Рая Назарян, обявиха от ГЕРБ-СДС във фейсбук. Публикувахте от Политическа Партия ГЕРБ в Вторник, 28 октомври 2025 г.

Управляващите днес се разбраха за ротация на председателското място на Народното събрание на коалиционния съвет. Утре те ще разпишат анекс на коалиционното си споразумение. След това ще се направи и ротацията.

Наскоро лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов поиска председателското място да се сменя на една година. Киселова бе избрана на поста на 6 декември м.г.

През уикенда от БСП предложиха сделка - да сменят Киселова срещу въвеждането на прогресивен данък. "Всяко едно решение е предмет на обсъждане в ССУ. Към момента няма такова решение", посочи Костадин Ангелов от ГЕРБ. Той увери, че проектобюджетът за догодина ще бъде внесен в парламента в срок, т.е. до края на октомври.