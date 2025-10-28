ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Вицепрезидентът на САЩ: Примирието в ивицата Газа ...

Слави Трифонов: Излъчват старо мое интервю от фалшив профил и мамят, че има парична награда

СЛАВИ ТРИФОНОВ Снимка: Йордан Симeонов

В момента тече интервю, което съм дал преди много време. Интервюто се излъчва от фалшив профил. Това е измама! Обявява се парична награда - това също е измама! Това обяви във фейсбук лидерът на ИТН Слави Трифонов.

"За съжаление, интернет е място на много измамници, лъжци, тролове и какви ли не още отрепки. Много моля - бъдете бдителни и не бъдете лековерни!

Това, което четете в момента, е единственият ми официален профил. Уважавам всеки последовател и съм загрижен за всеки един от вас!", пише още той. 

Публикувахте от Слави Т. Трифонов в Вторник, 28 октомври 2025 г.

СЛАВИ ТРИФОНОВ

