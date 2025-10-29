София се готви за криза с боклука в още три района, турска фирма ще чисти "Илинден", "Надежда" и "Сердика"

Общината прекрати поръчката за зоната "Изгрев", "Подуяне" и "Слатина" поради липса на кандидат

Прекратена е и процедурата за "Люлин" и "Красно село". Чистенето там ще поеме "Софекострой"

Столичната община обяви резултатите за 3 от общо 7 зони по мегапоръчката за чистенето на София в следващите 5 г. Общината ще подпише договор с турската фирма „Норм Санаи" за зона 4, в която влизат районите "Илинден", "Надежда" и "Сердика". Прекратяват се процедурите за две зони - трета с районите "Изгрев", "Слатина" и "Подуяне" и шеста с районите "Люлин" и "Красно село", в които от 5 октомври има обявена кризисна ситуация със сметоизвозването. В "Люлин" и "Красно село" дейностите по почистване ще бъдат възложени на общинското дружество "Софекострой" чрез инхаус процедура, след като то вече получи 9 млн. лв. заем за закупуване на техника с решение на Столичния общински съвет.

Решенията за три от седемте зони са публикувани в портала за обществени поръчки вчера вечерта. Не е ясно кога ще бъдат публикувани решенията за останалите 4 зони, след като миналата седмица зам.-кметът по екология на София Надежда Бобчева заяви, че "решенията за всички седем зони ще бъдат обявени заедно, за да няма напрежение". Сегашните договори за почистване изтичат в края на тази година и в първите дни на януари 2026 г.

Според решението причината за прекратяване на процедурата за районите "Люлин" и "Красно село" е липса на конкуренция. Там единствен кандидат остана консорциум с участието на фирма, свързвана с Христофорос Аманатидис - Таки, а цената предложена за поемане на почистването бе 189 млн. лв. вместо прогнозните 70 млн. лв. от общината. Кметът на София Васил Терзиев нееднократно заяви, че няма да подпише такъв договор. Поръчката е прекратена по целесъобразност, тъй като общината не може да си позволи да подпише договор при цена, която е в пъти по-висока от бюджета за дейността на годишна база, уточняват от общината. Затова общината планира след изтичане на сроковете за обжалване да възложи почистването на "Люлин" и "Красно село" на "Софекострой" с петгодишен договор и на цена, за която предстоят преговори - в рамките на прогнозата и съгласно бизнес плана, който общината очаква дружеството да представи. Това ще се случи незабавно след като дружеството заяви готовност да поеме дейността, уточняват от общината. В момента "Софекострой" чисти "Красна поляна".

Турската фирма "Норм Санаи", която е единственият чуждестранен кандидат в процедурата, се очаква да поеме чистенето на „Илинден", „Надежда" и „Сердика" след 7-ми януари, когато изтича договорът със сегашните чистачи. "Норм Санаи" остана единствен кандидат за зоната с трите района след отваряне на ценовите оферти. Тя единствена даде по-ниска оферта от посочената от общината прогнозна стойност - 45,7 млн. лв. при прогноза от 59,9 млн. лв.

Договорът за почистването на зоната с районите „Изгрев", „Слатина" и „Подуяне" изтича на 1 декември. Процедурата се прекратява поради липса на класирани кандидати, след като единственият допуснат до отваряне на оферта кандидат „Сорико-Бакс", "противно на пазарната логика, не декриптира своето ценово предложение и така позицията остана без избран изпълнител", пишат от общината.

"Законът дава различни възможности на Столична община да проведе процедура по договаряне. Администрацията се готви и за кризисна организация в трите района - каквато беше въведена в "Люлин" и "Красно село", добавят от "Московска" 33.

Мегапоръчката за чистенето 20 от 24 столични района за следващите 5 г. беше обявена в началото на юни с обща прогнозна стойност: 515 473 737 лева с ДДС.