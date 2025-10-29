23 пожара са потушени в страната, един човек е загинал

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

През последното денонощие противопожарните служби в страната са реагирали на 53 сигнала за произшествия. Ликвидирани са 23 пожара, съобщава на страницата си Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението" на МВР. Осем от възникналите пожари са с материални щети – два в жилищни сгради, три в транспортни средства, един в съоръжение на открито и два други.

При пожар в къща в пернишкото с. Рударци е пострадал мъж на 79 години, който впоследствие е починал.

Без нанесени материални щети са възникнали 15 пожара. От тях седем в отпадъци, пет в готварски уреди и комини и три други.

Екипите на пожарната са извършили и 26 спасителни дейности и помощни операции – при пътни инциденти, отстраняване на опасни предмети, спасяване на животни, отводняване и др.

Подадени са и четири лъжливи сигнала.