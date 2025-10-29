Биолог: Мечките бързо свикват с леснодостъпната храна и губят страха си от хора

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Няма яснота колко са кафявите мечки в България. Срещите на хората с мечки обаче зачестяват. Сред причините са намаляващите ресурси в горите.

При този недостиг на ресурси поведението им създава усещане за твърде голяма численост, заяви биологът Александър Дуцов от Световния фонд за дивата природа в България - WWF.

Към факторите за промените в горите експертът посочва още екстремните проявления в природата и сезонни аномалии, които намаляват храната за дивите животни.

Имаме възможност да разнообразим нашите гори с видове растения, които са с голям толеранс към различни температурни и климатични аномалии, смята той.

Дуцов коментира, че национален проект за събиране на генетичен материал от кафявите мечки, който е в ход, ще даде по-прецизни данни за популацията им.

Мечките са интелигентни всеядни животни, които бързо свикват с леснодостъпната храна и при наличие на такава могат да загубят страха си от хората, предупреждава биологът пред БНР.

При случайна среща с мечка Александър Дуцов съветва да не изпадаме в паника, бавно да се оттеглим назад, избягвайки очен контакт с животното, а също така да не се хвърля храна и да не опитваме да го снимаме.

Ако мечка се изправи на задните си крака, значи нещо я притеснява. Това не означава агресивна нагласа, по-скоро се ориентира в обстановката, допълва експертът.

Нападенията на мечки у нас са изключително редки, основно по време на лов, уточнява той.