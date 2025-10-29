ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Срути се седеметажен блок в Турция, спасителни еки...

БАН прави образователен маршрут за Деня на народните будители

1100
Акад. Николай Витанов

По повод Деня на народните будители Българската академия на науките (БАН) отдава почит към радетелите за просвещение, независимост и изграждане на самосъзнание за българска народност, съобщават от научната институция в сайта си.

На 29 октомври БАН организира образователна обиколка, в която участниците ще научат интересни факти за членове на Българското книжовно дружество и за техния принос към изграждането на културните институти, държавните и общински институции, за облагородяването на градската среда и условия на живот. Ще бъде припомнен техният пример за безкористна работа за българското благополучие, духовен подем и прогрес.

В разказите ще оживеят образите на известни български просветители, учени, лекари, архитекти, премиери, министри, ректори, политици, художници, които са сред членовете на Българското книжовно дружество, издигнато до Академия с техните умения и дръзновение.

Началото на обиколката е от сградата на БАН, на ул. "15 ноември" 1, от 17:00 часа.

Както писа БТА, Българската академия на науките отбеляза на 13 октомври 156 години от основаването си с тържествено събрание, което се състоя в зала "Проф. Марин Дринов". На него беше връчена Голямата награда за наука на БАН, която получи член-кореспондент проф. д-р Цветалина Танкова.

Председателят на БАН чл.-кор. Евелина Славчева откри тогава събитието с празнично обръщение към учените и гостите. Днес отбелязваме тържествено и с гордост, и с вълнение, 156-ата годишнина от основаването на Българската академия на науките (БАН), която е започнала своето съществуване като Българско книжовно дружество (БКД). Идеята за учредяване на книжовни дружества в Европа датира поне от 14-и век, но тя се активира през 17-и век с появата на Академия "Леополдина" в Германия, с Кралското научно дружество във Великобритания и с Френската академия на науките. Академиите търсят нова гледна точка в научните изследвания и в тяхното разпространение в полза на обществата и държавите, каза председателят на БАН.

С голямо уважение ви поздравявам за 156 години от създаването на Българската академия на науките (БАН) - най-старата, най-авторитетната и най-значимата научна институция у нас. От основаването си през 1869 г. като Българско книжовно дружество (БКД) и до днес, Академията отстоява ролята си на стожер на знанието и двигател на модернизацията на държавата, каза на тържеството заместник-министърът на образованието и науката акад. Николай Витанов.

