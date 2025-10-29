ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Срути се седеметажен блок в Турция, спасителни еки...

Трима са задържаните при акцията на ГДБОП в Агенция "Митници" в Русе

Акция на Главна дирекция „Борба с организираната престъпност" се провежда в териториалната дирекция на Агенция „Митници" в Русе СНИМКА: Русе Медиа

Трима са задържаните по време на акцията на Главна дирекция "Борба с организираната престъпност" в Агенция "Митници" в Русе.

Това съобщава БНТ.

За спецоперацията се разбра снощи, след като от Окръжната прокуратура потвърдиха, че се водят оперативни действия, но отказаха да дадат повече подробности.

По непотвърдена информация разследването е за злоупотреба с акцизни стоки и по него се работи от няколко месеца.

Повече детайли по случая ще бъдат изнесени, след като приключат процесуално следствените действия.

