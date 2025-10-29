Трима са задържаните при акцията на ГДБОП в Агенция "Митници" в Русе

Трима са задържаните по време на акцията на Главна дирекция "Борба с организираната престъпност" в Агенция "Митници" в Русе.
Това съобщава БНТ.
За спецоперацията се разбра снощи, след като от Окръжната прокуратура потвърдиха, че се водят оперативни действия, но отказаха да дадат повече подробности.
По непотвърдена информация разследването е за злоупотреба с акцизни стоки и по него се работи от няколко месеца.
Повече детайли по случая ще бъдат изнесени, след като приключат процесуално следствените действия.