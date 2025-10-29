Свлачище засегна къща на пътя между София и Перник

Свлачище се е образувало на пътя между София и Перник заради обилните валежи през последните дни. Къща, точно под пътя, е засегната.

Димитър Ласков подава сигнал за проблема.

„В понеделник сутринта забелязах, че пътя се свлича, все още валеше. От пътното платно водата се свличаше до средата. Обадих се на 112 и сложих триъгълник, за да отклоня движението и да не тече в двора", обясни Димитър Ласков, който подава сигнал за проблема.

По думите му е имало опасност целият път да се срути. Той разказа още, че от Агенция „Пътна инфраструктура са дошли на място и са преградили пътя.

„Насипаха следобед скалната маса за укрепване, но тя се свлече допълнително надолу. Казаха, че ще сформират комисия, но никой не дойде", допълни Ласков пред bTV.

Той разказа, че е бил посетен от районния кмет и кметът на Владая. Допълни, че щетите по пътя са в продължение на 200 метра. „От жп гара „Владая" до първата отсечка има 8 шахти, само една или две работеха и то не на 100%", уточни мъжът.

Кметът на Владая Цветанка Здравкова посочи, че е готова да съдейства с каквото може за разрешаване на проблема. „Това е изцяло републикански път и АПИ трябва изцяло да си поемат отговорност – да отводнят целия път. Аз заставам зад гражданите, това е недопустимо, целият трафик за София минава от тук", допълни тя.

От р-н „Витоша изпратиха писмена позиция, в която пише: „Констатирано е повличане на висока дървесна растителност в зоната на свлачището. След оглед беше потвърдено, че има активно свлачище, което налага незабавни мерки за укрепване".

От АПИ заявиха, че е въведена временна организация на движението и своевременно е укрепено свлачището: „Пътят е обезопасен и трафикът в участъка е възстановен в края на деня в понеделник, 27 октомври. На мястото предстои оглед от експерти на Агенцията, с цел предприемане на дългосрочни мерки".