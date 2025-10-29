Прокурор Димитър Костов: Атаката с чук срещи Иво Илиев е атака срещу държавността

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

"Асоциацията на прокурорите в България определя нападението с чук над прокурор Иво Илиев като недопустим акт срещу държавността в страната", заяви представителят на управителния съвет на организацията Димитър Костов.

Той коментира състоянието и причините за бруталното нападение с чук над своя колега и бивш заместник градски прокурор на София Иво Илиев, което се случи на 21 октомври.

Според асоциацията това е логично продължение на множеството жестоки и неспирни нападки срещу работата на отделни прокурори и срещу прокуратурата като институция.

"Това е атака срещу върховенството на закона. Лично аз възприемам, че, излизайки от рамката на конкретния случай, всеки един вид на агресия започва с вербални нападки, които после прерастват във физическо стълкновение. Прокуратурата е постоянно атакувана вербално", каза Костов.

"Логично е да приемем, когато държавното обвинение е отслабено поради непрекъснатите нападки през годините , които са неоправдани, да се случи такова нападение срещу негов представител", допълни той.

Костов отказа да коментира липсата на реакция по случая на изпълняващия функциите на главен прокурор Борислав Сарафов, но подчерта, че реакция от гилдията е имало в лицето на Асоциацията на прокурорите в България.